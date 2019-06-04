Четвертый круг Roland Garros

Мужчины. Новак Джокович (Сербия, 1)—Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:3, 6:2, 6:2. Кеи Нисикори (Япония, 7)—Бенуа Пэр (Франция) 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5. Доминик Тим (Австрия, 4)—Гаэль Монфис (Франция, 14) 6:4, 6:4, 6:2. Александр Зверев (Германия, 5)—Фабио Фоньини (Италия, 9) 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5). Карен Хачанов (Россия, 10)—Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 8) 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
1/4 финала. 04.06: Кеи Нисикори (Япония, 7)—Рафаэль Надаль (Испания, 2), Станислас Вавринка (Швейцария, 24)—Роджер Федерер (Швейцария, 3). 05.06: Джокович—Зверев, Тим—Хачанов.
Женщины. Мэдисон Кис (США, 14)—Катержина Синякова (Чехия) 6:2, 6:4. Эшли Барти (Австралия, 8)—София Кенин (США) 6:3, 3:6, 6:0. Симона Халеп (Румыния, 3)—Ига Святек (Польша) 6:1, 6:0. Аманда Анисимова (США)—Алена Большова (Испания) 6:3, 6:0.
1/4 финала. 04.06: Слоун Стивенс (США, 7)—Джоанна Конта (Великобритания, 26), Маркета Вондроушова (Чехия)—Петра Мартич (Хорватия, 31). 05.06: Кис—Барти, Халеп—Анисимова.
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