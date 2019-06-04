Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане превысило 30

Власти Судана разогнали палаточный лагерь демонстрантов в столице Хартуме, в результате погибли 30 человек, сотни получили ранения, сообщает The New York Times.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 60 пострадавших. Митинг начался 1 июня. Его участники требовали свергнуть переходный Военный совет и передать руководство гражданским властям.
Напомним, в апреле суданский генерал-лейтенант Авад бен Ауф объявил о задержании президента страны Омара Башира. Ответственность за управление делами взял на себя специально сформированный военный совет. Было создано временное правительство сроком на два года. Суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке.
Подробнее о противостоянии оппозиции и военных читайте в публикации “Ъ” «Битва за Хартум не хартумится».
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