Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане превысило 30

Власти Судана разогнали палаточный лагерь демонстрантов в столице Хартуме, в результате погибли 30 человек, сотни получили ранения, сообщает The New York Times.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 60 пострадавших. Митинг начался 1 июня. Его участники требовали свергнуть переходный Военный совет и передать руководство гражданским властям.

Напомним, в апреле суданский генерал-лейтенант Авад бен Ауф объявил о задержании президента страны Омара Башира. Ответственность за управление делами взял на себя специально сформированный военный совет. Было создано временное правительство сроком на два года. Суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке.

Подробнее о противостоянии оппозиции и военных читайте в публикации “Ъ” «Битва за Хартум не хартумится».