Зверев сыграет с Джоковичем в четвертьфинале Roland Garros

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Теперь ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

В матче четвертого круга Roland Garros Зверев (5-й номер посева) обыграл итальянца Фабио Фоньини (9) со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

О фаворитах Roland Garros — в материале “Ъ” «Рафаэль Надаль сделал итальянское предупреждение».