Подмосковье освоится с платными парковками

Платные парковки могут появиться в Подмосковье: на днях власти московской области приняли сразу в трех чтениях такой законопроект. Теперь у них появилась возможность определять расположение стоянок и рассчитывать стоимость парковки. При этом в областном Минтрансе обещают не вводить платные парковки как минимум в течение года. Как планируется, по воскресенье, в ночное время и в праздничные дни стоянка будет бесплатной. Нужна ли платная парковка в Подмосковье?

Один из авторов проекта развития парковочного пространства в Москве, доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ Сергей Зеге идею поддерживает, но добавляет, что в Московской области можно было бы построить многоуровневые парковки: «Везде, где в дефиците парковочное пространство, правильнее всего вводить платную парковку, чем пускать этот вопрос на самотек или применять какие-то формальные ограничения. Места не хватает, значит, заплатил, поменьше постоял, соответственно, быстрее уехал — это правильный подход. Стоимость же должна зависеть от степени дефицитности. При этом необходимо развивать парковочное пространство так, чтобы оно было не на одном уровне».

Введение платных парковок в Подмосковье обсуждается уже не первый год. В 2017-м власти заявляли, что первые стоянки могут появиться в нескольких городах, среди которых Химки, Одинцово, Балашиха, Мытыщи и Люберцы. Но проект так и не реализовали. Проблема еще и в том, что в дневное время большая часть жителей области уезжает в Москву, поэтому улицы городов в основном пустуют, отмечает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константин Трофименко. Часть автомобилистов оставляет машины возле железнодорожных станций, и найти место там почти невозможно. Здесь и можно было бы ввести платные парковки, отмечает эксперт: «Это неправильный подход, когда Подмосковье рассматривается как полностью обособленный от Москвы субъект.

Нужно всегда говорить о единой московской агломерации, где Подмосковье — это периферийная ее часть.

Точечно парковки могут быть расположены, допустим, вокруг крупных торговых центров. Сейчас появляется новый элемент городского транспорта — МЦД, который повлияет на перераспределение потоков. Кроме того, за МКАДом развивается метро. Во многих частях сопряжения Москвы и Подмосковья это может быть оправдано. Если брать старые подмосковные города, они ориентированы в основном на электричку, места для автомобилей там просто не предусматривались».

Сколько именно может стоить платная парковка в Подмосковье, пока неизвестно. По подсчетам специалистов, цена будет колебаться около 50 руб./ч.

Владислав Викторов