Пятерки подешевели

У студентов Государственного аграрного университета (ГАУ) Северного Зауралья (Тюмень) вдвое уменьшилась стипендия. В вузе заявили, что размер выплат изменился из-за увеличения числа отличников при уменьшении объема федеральных субсидий. По мнению экспертов, руководство университета могло не трогать базовую стипендию, сократив надбавки за научную, культурную, спортивную деятельность.

Согласно приказам Государственного аграрного университета Северного Зауралья, в 2018 году стипендия студентов со средней успеваемостью была установлена в размере 3,7 тыс. руб., у отличников — почти 7,5 тыс. руб. (с учетом районного коэффициента), а в 2019 году — 2,9 тыс. руб. и около 4,2 тыс. руб. соответственно.

По словам начальника управления по информационной политике университета Андрея Михайлова, изменения связаны увеличением числа отличников при уменьшении размера стипендиального фонда, финансируемого субсидиями из федерального бюджета. «Размер субсидии в прошлом году был около 83 млн руб., в этом — около 80,5 млн руб. А количество студентов, успешно сдавших сессию, стало на 351 человека больше. Соответственно, изменилась нагрузка»,— пояснил он, добавив, что в последний раз университет менял размер стипендии в 2018 году в мае, «а вообще мог менять каждые полгода».

Господин Михайлов не исключил, что на ситуацию мог повлиять прошлогодний набор студентов с более высоким проходным баллом.

Участники движения «За стипендии» Виталий Землянский и Мария Меньшикова уверены, что базовую стипендию (для бюджетников) можно было не трогать. «Стипендиальный фонд — это не только базовые стипендии, но и надбавки за научную, культурную, спортивную деятельность. Если размер стипфонда понизился, руководство вуза могло бы понизить размер надбавки, который может меняться каждый семестр. Бывают действительно большие надбавки — 10–20 тыс. руб. Базовую стипендию можно было бы оставить прежней»,— пояснили они. Также участники движения напомнили, что студенты при наличии базовой стипендии рассчитывают на нее каждый месяц: «Достаточно сравнить размер стипендии с прожиточным минимумом в регионах, чтобы увидеть, что студентов фактически подталкивают к неквалифицированному труду в ущерб учебе, что обесценивает образование».

ГАУ Северного Зауралья образован в 1959 году. В университете получают образование более 4,5 тыс. студентов и слушателей по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Всего в вузе пять институтов: агротехнологический, механико-технологический, биотехнологии и ветеринарной медицины, дистанционного образования, а также повышения квалификации и переподготовки кадров.

Случай в Тюмени не единственный, когда из-за увеличения числа успешных студентов уменьшается размер стипендии. Так, в Алтайском госуниверситете в 2010 году надбавку отличникам было решено сократить с 50% до 15% от базовой стипендии. Тогда руководство вуза объясняло, что стипендиальный фонд рассчитан в первую очередь на социальные стипендии и повышенные стипендии ученого совета, а остатки распределяются между отличниками.

Мария Арабей, Екатеринбург