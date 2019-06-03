AZAL перенесла на 2024 год заказ на Boeing 737 MAX на $1 млрд

Азербайджанская авиакомпания AZAL перенесла исполнение контракта на десять самолетов Boeing 737 MAX, сумма заказа составляет около $1 млрд, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу AZAL. Исполнение контракта перенесено с 2019 на 2024 год.

«Начальные платежи в рамках этого контракта были выполнены. Boeing Corporation рассмотрит их в 2024 году»,— сказали в компании.

Авиакомпании по всему миру приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX в марте, после катастрофы такого самолета в Эфиопии, ставшей уже второй катастрофой с самолетом подобного типа за год. В конце мая Международная ассоциация авиатранспорта заявила, что использование таких самолетов вряд ли возобновится раньше августа.

Яна Рождественская