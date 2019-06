Зачет по полису

Накопительное страхование жизни (НСЖ) станет основным драйвером роста на рынке в текущем году. По итогам первого квартала 2019 года этот сегмент уже вырос почти в полтора раза. В рамках НСЖ компании предлагают продукты, позволяющие накопить на одну из актуальных тем лета — образование выпускников.

Смена курса

Согласно ожиданиям ЦБ, после завершения бума в инвестиционном страховании жизни перспективным рынком становится классика НСЖ. По данным Всероссийского союза страховщиков, в первом квартале 2019 года этот сегмент вырос на 49,6% (до 18,2 млрд руб.). У лидера рынка СК «Сбербанк страхование жизни» сборы по НСЖ за период росли еще быстрее — на 84% за квартал (до 7,39 млрд руб.). По итогам года в компании ожидают удвоения сборов. «На рынке в целом мы прогнозируем за 2019 год рост сборов по НСЖ на уровне 40–50%, тогда как в среднем за 2015–2018 годы рост составлял 23%»,— прогнозирует замгендиректора «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин. Рост популярности НСЖ эксперты видят в его социальной направленности. Такие полисы приобретаются не ради инвестдохода, а с целью защитить себя и близких от неблагоприятных событий и гарантированно иметь нужную сумму к определенному сроку.

«НСЖ оформляют на длительный срок — около десяти лет, объясняет руководитель управления индивидуальных страховых программ "Сбербанк страхование жизни" Ольга Монахова.— Целью полиса может быть как формирование капитала — и тогда клиент вносит платежи в рассрочку, так и сбережение — в этом случае клиент делает единовременный взнос». Пропускать платеж или менять его размер можно только в определенных случаях по согласованию со страховщиком. В случае смерти клиента или установления инвалидности компания в зависимости от условий договора либо выплачивает страховую сумму, либо вносит платежи за клиента для дальнейшего формирования капитала. Если ничего трагичного не происходит, то клиент получает гарантированную страховую сумму по окончании договора. Часть взносов является платой за страховое покрытие.

Досрочно расторгнуть договор возможно, но невыгодно. В этом проявляется дисциплинирующая функция НСЖ. Вся сумма взносов не может быть возвращена, так как часть внесенных средств идет на оплату рискового покрытия (страхование на случай установления инвалидности или ухода из жизни) и другие расходы (администрирование, агентское вознаграждение). Это мировая практика и специфика страхования жизни (в отличие от банковских депозитов, где страхование жизни вкладчика не предусмотрено). Таблица выкупных сумм (тех, что возвращаются клиенту при расторжении договора) рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов, к примеру от типа оплаты (единовременно или в рассрочку), от срока страхования. Выкупная сумма может быть и 99% к моменту завершения срока страхования, и 0%, если клиент успел внести только первый небольшой ежемесячный платеж. Процент расторжений по этим продуктам очень низкий — 2–5%. В «период охлаждения» (минимум 14 дней после покупки полиса, согласно требованиям ЦБ) клиент может аннулировать договор и вернуть взносы полностью.

Преимуществом НСЖ, по словам Ольги Монаховой, является то, что страховые взносы не могут быть взысканы или конфискованы, а также не подлежат разделу имущества при разводе. НСЖ позволяет адресно передавать капитал. Например, с помощью НСЖ бабушка может накопить внуку на образование, указав его как выгодоприобретателя. В случае смерти женщины вся сумма перейдет ее внуку, минуя других наследников.

Еще один плюс НСЖ — возможность получать небольшой доход на сумму накоплений. По договору в зависимости от его параметров может быть предусмотрена гарантированная доходность. Как правило, ее ставки составляют 2–6% годовых в рублях и 1–3% годовых в иностранной валюте в зависимости от срока и программы. По НСЖ также может быть предусмотрен дополнительный инвестиционный доход, который потенциально может быть выше, но не гарантирован, и зависит от результатов инвестирования. Например, в разные годы в «Сбербанк страхование жизни» такой доход составлял 5–10% в рублях и 2–5% в валюте. Преимуществом НСЖ также является возможность получить налоговый вычет (для полисов сроком от пяти лет). Ежегодно с уплаченных взносов можно вернуть 13%. Правда, максимальная сумма взносов, с которой можно получить вычет, ограничена 120 тыс. руб., соответственно, размер самого вычета ограничен 15,6 тыс. руб. Эту прибавку можно расценивать как дополнительный доход.

Кандидатский минимум

Одной из наиболее востребованных целей накоплений по НСЖ у россиян является образование ребенка. Поступление в ВУЗ на бюджетное место без затратной подготовки — почти невозможная задача. «Население страны, особенно в крупных городах, постепенно начинает привыкать к мысли о том, что образование может быть платным, одновременно растет понимание значения образования для будущего детей»,— говорит глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Платные услуги обучения предлагают все престижные вузы страны. Например, в Высшей школе экономики цены на очное обучение в зависимости от факультета колеблются от 350 тыс. до 770 тыс. руб. в год, в МГИМО — 520–648 тыс. руб. в год, в МФТИ — 270–435 тыс. руб. в год. Кроме того, растет популярность образования за рубежом. В отдельных странах для иностранных студентов доступно бесплатное образование, но обучение за границей в любом случае сопряжено с расходами на переезд и проживание.

Согласно исследованию международной финансовой группы HSBC The Value of Education за 2017 год (в выборку не входила Россия), 41% родителей не исключают, что их ребенок будет учиться за границей. Однако почти 34% родителей не знают, сколько будет стоить такое зарубежное образование. Наиболее желанной страной, согласно отчету HSBC, являются США. «Судя по обращениям наших клиентов к "образовательному консультанту", часть из них рассматривают варианты обучения своих детей за рубежом. Среди запросов были Сингапур, США и другие страны»,— отметил Виктор Дубровин, говоря о специализированных образовательных продуктах компании.

Стоимость обучения в престижных зарубежных вузах еще выше, чем в российских. Например, в главной кузнице кадров Кремниевой долины США Стэнфордском университете один триместр в Высшей школе бизнеса обойдется в $24 тыс. (примерно 1,6 млн руб.). Стоимость обучения в университетах Великобритании колеблется от £9 тыс. до £25 тыс. в год (0,75–2 млн руб.). Согласно отчету HSBC, почти три четверти (74%) родителей финансируют образование детей из своих текущих доходов, 36% — из общих сбережений, инвестиций и страхования, 21% — из специальных образовательных программ накопления и инвестиций, 6% — за счет кредитования, 4% — за счет наследства. Оглядываясь назад, многие родители (39%) жалеют, что не начали копить на образование раньше, а более трети (34%) жалеют, что не отложили большую сумму.

Согласно апрельскому опросу «Левада-центра», 65% россиян не имеют сбережений вовсе. Тем не менее опрос фиксирует усиление интереса россиян к ним, что можно объяснить как неуверенностью в завтрашнем дне, так и ростом информированности об инвестиционных инструментах. «В этом контексте накопительные полисы под образование могут занять свою нишу. В последнее время НСЖ стало расти, а структура сбережений населения постепенно сдвигается в сторону долгосрочных продуктов»,— указывает Алексей Бредихин.

Специально для целей накопления средств на образование детей в «Сбербанк страхование жизни» разработано два продукта: «Детский образовательный план» (доступный для премиальных клиентов) и «Билет в будущее» (массовый), рассказывает Виктор Дубровин. Одно из основных отличий образовательных полисов от других продуктов НСЖ — сервис «образовательный консультант». Партнером компании по оказанию сервиса выступает международная консьерж-служба Aspire Lifestyles, которая предоставляет услуги 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Консьерж отвечает на любые запросы родителей по теме обучения и развития ребенка, начиная от поиска педагогов и заканчивая рекомендациями организаторов детских праздников, кулинарных мастер-классов и пр.

Как рассказали “Ъ” в страховой компании, примерный расчет взносов по «Дополнительному образовательному плану» для мужчины 37 лет, который за десять лет хочет накопить 3 млн руб., составляет 25,8 тыс. руб. ежемесячно или 2,2 млн руб. единовременно. По продукту «Билет в будущее» для женщины 40 лет, которая за шесть лет хочет накопить 1 млн руб., ежемесячный взнос составит 16 тыс. руб., единовременный — около 899 тыс. руб.

«Портрет» покупателя премиального продукта и массового довольно сильно различается. Так, средняя страховая сумма по премиальному составляет 1,4 млн руб., по массовому — 290 тыс. руб. Средний срок страхования по ним 11 и 9 лет соответственно. В премиальном сегменте большинство клиентов (53%) выбирают ежегодное пополнение, тогда как в массовом — ежемесячное (88%). Еще одно интересное отличие: решение о покупке накопительного полиса по премиальному продукту чаще принимают мужчины (56%), а по массовому — женщины (70%). Дело в том, что массовый продукт предлагается в основном тем клиентам, которые осуществляют платежи, связанные с детьми (оплата детских садов или кружков и пр.). А такие платежи чаще всего совершают женщины.

Дарья Юрищева