Россияне считают профессию космонавта «востребованной в будущем»

Более 70% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что профессия космонавта в будущем будет востребована в России: «определенно да» ответили 31% опрошенных, «скорее да» — 43%. Опрос был проведен по заказу Института региональных проблем в конце, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Как утверждают во ВЦИОМе, «современная молодежь мечтает о космосе больше, чем поколение Гагарина». Несмотря на то что в целом только 13% всех респондентов заявили, что в детстве мечтали стать космонавтами, разбивка по возрасту показывает, что такая мечта была у 20% опрошенных мужчин и 11% опрошенных женщин в возрасте от 18–29 лет. Среди опрошенных в возрасте 30–39 лет стать космонавтами хотели 19% мужчин и 10% женщин, а среди опрошенных 40–49-летних этот показатель наиболее высок: 32% и 12% соответственно. Среди респондентов, которым 50–59 лет, 21% мужчин и 6% женщин мечтали в детстве о космосе, а из участников в возрасте от 60 лет положительно на этот вопрос ответили 11% мужчин и 5% женщин. При этом большинство из тех опрошенных, у кого есть дети, заявили, что те не хотят или не хотели быть космонавтами: так ответили 87% участников, и только 8% сообщили, что их дети мечтали или мечтают об этом.

При этом 38% всех респондентов полагают, что «приняли бы участие в конкурсе по отбору космонавтов или рассмотрели бы такую возможность» при соответствии требованиям к возрасту, здоровью и профессиональным компетенциям. При этом среди участников до 30 лет — 58% мужчин рассмотрели бы такую возможность, такое же желание испытывают 48% опрошенных женщин до 30 лет. При этом такое желание высоко и среди представителей группы «30–39 лет» (53% мужчин и 40% женщин), а также «40–49 лет» (45% мужчин и 36% женщин). Кроме того, 56% родителей допускают, что предложили бы своим детям поучаствовать в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты.

О космических перспективах России и человечества в интервью «Огоньку» рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

Валерия Мишина