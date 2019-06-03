Любовь к ревущему зверю

В Ростовской области прошли XVII гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу». В них приняли участие 33 сельских механизатора из Ростовской и Московской областей, Ставропольского края и Республики Крым. Основной акцент в соревнованиях был сделан на скорости и очной борьбе. 10 км – общая дистанция гоночной трассы. На линию старта гонщики выходили парами, тройками, пятерками и даже шестерками. Победителем стал механизатор из Московской области Вячеслав Миронов. Чемпиону вручили главный приз — российско-чешский трактор Ant-Zetor. За второе и третье место подарили тракторы «Беларус». За четвертое место — разбрасыватель удобрений. Главные призы для аграриев предоставило Правительство Ростовской области.