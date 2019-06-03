Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, каким принципам следуют кураторы премии, и кто стал победителем от России.

23 мая в Риме компания Montblanc вручила премию патронам искусств — Arts Patronage Award. Вручали ее уже в 28 раз, восьмой раз в числе победителей есть меценаты из России.

Учреждена премия, которая раньше называлась сложнее и на французский манер — Montblanc de la Culture Art Patronage, основана в 1992 году и с тех пор ежегодно вручается современным меценатам в разных странах мира. Среди лауреатов в разные годы были королева Испании София, принц Уэльский, Йоко Оно, Михаил Пиотровский. География премии вообще постоянно расширяется. Как рассказали мне в Риме кураторы Arts Patronage Award, возглавляющие премию с 2016 года, Тиль Феллрат и Сэм Бардуил, важно сделать проект по-настоящему мировым:

«Мы включили такие новые страны, как Бангладеш и Ливан, Чили и Бразилия. И мы продолжаем расширять географию. Нам кажется, что очень важно следить за деятельностью и отмечать наградами не только патронов искусств, работающих в Лондоне или Париже, но и тех меценатов, которые поддерживают искусство в странах, где эта помощь, возможно, нужна даже больше, потому что проблем больше, потому что там нет развитой экономики, нет правительственной поддержки».

По мнению Тиля и Сэма, среди победителей нет случайных людей. Это всегда те, кто отдает покровительству искусствам всего себя: «Мне кажется, что все они приходят к тому, чтобы стать патроном, через ощущение личной ответственности. Никто из них не становится меценатом, чтобы получить признание, да вообще привлечь к себе внимание. А второе, для каждого из победителей меценатский проект — не некая одноразовая или кратковременная инициатива. Это всегда дело жизни».

Выбирает лауреатов независимое жюри. Сначала эксперты из разных стран предлагают кандидатуры в своей стране, а потом международное жюри выбирает победителей из этих списков. В нынешнем году мне выпала честь быть экспертом от России. Тем приятнее, что победителем от России стала Инна Баженова, основательница фонда In Artibus, издатель The Art Newspaper. Весьма заслуженно — мои поздравления.