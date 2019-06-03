Корпоративные новости на «Ъ FM»

Президентом ПАО «Галс-Девелопмент» с 3 июня назначен Виктор Адамов. Главные задачи нового руководителя — завершение строительства текущих объектов, повышение операционной эффективности и показателей доходности проектов компании, поиск и привлечение новых инвесторов для реализации крупных объектов. Адамов сменил на посту главы компании Сергея Калинина, который занимал эту должность почти восемь лет.

«Галс-Девелопмент» является ведущей компанией рынка недвижимости, обладающей уникальным портфелем проектов и профессиональной командой. Надеюсь, что мой опыт и знания будут способствовать организации эффективной работы компании на новом этапе. ПАО «Галс-Девелопмент» продолжит свое развитие, сконцентрировавшись на приоритетных задачах, поставленных основным акционером – Банком ВТБ», – комментирует Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент».