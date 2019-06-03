«Коллекция аксессуаров Rolls-Royce была дополнена набором для шампанского»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о самых дорогих и популярных дополнениях, которые выбирают автолюбители, а также новой опции британской марки.

Может быть, пока рано говорить, что мир уже наигрался в гаджеты и устал от высоких технологий. Однако исследование, проведенное аналитической группой «Авилон», говорит нам о том, что при выборе опций дорогого автомобиля клиенты все больше интересуются эксклюзивной отделкой интерьера, например, украшением салона камнем, кожей особых цветов или инкрустацией. В то же время наблюдается падение интереса к технологическим опциям, таким как системы ночного видения, автоматическая парковка, адаптивный круиз-контроль или мультимедийные системы для пассажиров.

К примеру, у отечественных покупателей автомобилей марки Aston Martin особой популярностью пользуется логотип бренда, изготовленный из спрессованного карбона. Он устанавливается на каждый третий автомобиль. Стоимость — 300 тыс. руб. Еще покупатели этих суперкаров часто выбирают эксклюзивный принт на коже сидений. Почти две трети владельцев лимузинов Bentley Mulsanne приобретают эту модель в эксклюзивном двухцветном решении. Как правило, светлый верх, темный низ. Стоимость такой покраски кузова начинается от 1 млн руб.

Но самыми дорогими опциями на автомобильном рынке остаются, конечно же, эксклюзивные дополнения к автомобилям марки Rolls-Royce. Еще недавно рекордсменом стоимости считался набор для пикника по цене 4 млн руб. Но сегодня коллекция аксессуаров для автомобилей британской марки была дополнена набором для шампанского. Корпус выполнен из алюминия и карбона, обтянут черной зернистой кожей, а деревянная крышка сделана из дуба сорта «тюдор». Внутри — четыре хрустальных бокала ручной работы и терморегулирующие капсулы для напитка. Хлопковые салфетки с вышитой монограммой спрятаны под лакированной столешницей, а подсветка, как написано в пресс-релизе, «создает приятное чувство предвкушения волнующего события». Стоимость опции составляет 5,7 млн руб. Насколько она востребована у российских клиентов, не сообщается. И, наверное, нам действительно лучше этого не знать.