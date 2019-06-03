Виктор Адамов назначен президентом ПАО «Галс-Девелопмент»

Компания «Галс-Девелопмент Группа ВТБ» объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте. С 3 июня 2019 года на пост президента — председателя правления назначен Адамов Виктор Евгеньевич. Главными задачами, поставленными перед новым руководителем, являются завершение строительства текущих объектов, повышение операционной эффективности и показателей доходности проектов компании, поиск и привлечение новых инвесторов для реализации крупных объектов.

Сергей Валерьевич Калинин занимал пост президента — председателя правления ПАО «Галс-Девелопмент» с 15 июня 2011 года по 2 июня 2019 года. Под руководством Сергея Калинина завершено строительство 13 объектов недвижимости общей площадью около 1,3 млн кв. м, среди которых — Центральный детский магазин на Лубянке, МФК «IQ-квартал», БЦ SkyLight, ТРЦ «Лето» в Санкт-Петербурге, курортный комплекс «Камелия» в Сочи и другие знаковые объекты в Москве и регионах.

«“Галс-Девелопмент” является ведущей компанией рынка недвижимости, обладающей уникальным портфелем проектов и профессиональной командой. Надеюсь, что мой опыт и знания будут способствовать организации эффективной работы компании на новом этапе. ПАО “Галс-Девелопмент” продолжит свое развитие, сконцентрировавшись на приоритетных задачах, поставленных основным акционером — Банком ВТБ»,— комментирует Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент».

Виктор Адамов родился 1 июня 1984 года. Окончил Институт профессиональной оценки при Финансовой академии (Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности «финансы и кредит» в 2006 году. Кандидат экономических наук. В 2018 году окончил бизнес-школу «Сколково» по программе «Сколково Executive MBA».

Начал свою трудовую деятельность с работы в консалтинговых компаниях. В 2007 году был принят на работу в Банк ВТБ (ПАО), где прошел путь от главного специалиста до заместителя начальника управления. В рамках работы в банке Виктор Адамов занимался вопросами, связанными с корпоративным управлением, реализацией и контролем деятельности непрофильных активов Банка ВТБ.