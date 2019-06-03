Егор Ковальчук назначен вице-губернатором Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил своим заместителем Егора Ковальчука. Господин Ковальчук займет место ушедшего в отставку по собственному желанию Руслана Гаттарова. Господин Ковальчук будет курировать создаваемое в регионе министерство промышленности и природных ресурсов, а также контролировать ход подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, сообщает пресс-служба правительства области.

Егор Ковальчук не получит полномочий своего предшественника Руслана Гаттарова. Минэкономразвития области, которое курировал вице-губернатор, перейдет под управление врио губернатора. Ранее подведомственное господину Гаттарову министерство информационных технологий и связи передано первому заместителю главы региона Виктору Мамину.

Егор Ковальчук работал начальником МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ), избирался в состав Челябинской гордумы. В 2010–2012 годах занимал должность заместителя главы города по ЖКХ. В ноябре 2012 года он был назначен главой областного министерства промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, в 2014 году в статусе и. о. возглавил министерство радиационной и экологической безопасности региона. В 2015 году стал директором департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Карина Кальярова, Челябинск