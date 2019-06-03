Glencore меняет главу нефтяного подразделения на фоне расследований со стороны США

Сегодня, 3 июня, швейцарский сырьевой трейдер Glencore объявил о смене руководства своего нефтяного подразделения. Вместо Алекса Бэрда операциями по маркетингу нефти в Glencore будет руководить Алекс Занна, который работает в компании с 2006 года. Причин смены руководства одного из ключевых подразделений компания не сообщает, однако, по неофициальным данным, отставка может быть вызвана расследованием США в отношении Glencore.

В апреле стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заподозрила Glencore в коррупции. В отношении компании и ее дочерних структур начато расследование. Glencore уже получила от CFTC соответствующее уведомление. Это стало уже вторым расследованием со стороны США за последний год — в июле 2018 года Минюст США затребовал от компании документы и другие записи, связанные с ведением бизнеса в Нигерии, Демократической Республике Конго (ДРК) и Венесуэле.

Отмечается, что Минюст намерен проверить эти операции Glencore на предмет соответствия американскому законодательству о борьбе с коррупцией и отмыванием денег. По данным Reuters, именно Алекс Бэрд, работающий в Glencore с 1995 года и руководящий нефтетрейдерскими операциями с 2007 года, сделал очень много для укрепления ведущих позиций компании на мировом рынке торговли нефтью и расширения ее операций в ряде стран.

Евгений Хвостик