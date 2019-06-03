Минэкономики допустило рост ВВП в 2019 году выше прогнозных 1,3%

Минэкономики допускает, что ВВП России вырастет в 2019 году выше прогнозного уровня в 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «В целом по году прогноз — 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем, мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается»,— сказал господин Орешкин (цитата по сайту Кремля).

В докладе Минэкономики «Картина деловой активности. Май 2019 года» сообщается, что в апреле 2019 года ВВП увеличился до 1,6% в годовом выражении, тогда как в январе-марте рост российской экономики достигал 0,8%.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%.

О деловом климате в России — в публикации “Ъ” «Конкурентоспособность не угналась за ВВП».