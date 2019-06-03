Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце. По программе визита господин Трамп вместе с супругой выпьют чай вместе с членами британской королевской семьи.

The President and Mrs Trump stand with The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall as the US and UK national anthems are played at the start of the #USStateVisit ???? ???? pic.twitter.com/BCUjwIpTk2 — The Royal Family (@RoyalFamily) 3 июня 2019 г.

О том, что президент США в июне посетит Великобританию, стало известно в конце апреля. Господин Трамп проведет в британской столице три дня, а затем отправится во Францию на празднование 75-й годовщины высадки в Нормандии 6 июня.

Подробнее про визит президента США в Великобританию — в материале «Коммерсантъ FM» «Лондон разделился в ожидании Дональда Трампа».