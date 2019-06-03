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Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп

Фото: Toby Melville/Pool / Reuters

Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце. По программе визита господин Трамп вместе с супругой выпьют чай вместе с членами британской королевской семьи.

О том, что президент США в июне посетит Великобританию, стало известно в конце апреля. Господин Трамп проведет в британской столице три дня, а затем отправится во Францию на празднование 75-й годовщины высадки в Нормандии 6 июня.

Подробнее про визит президента США в Великобританию — в материале «Коммерсантъ FM» «Лондон разделился в ожидании Дональда Трампа».

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