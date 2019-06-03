Руководство орловской колонии ответит за «банкет» заключенных

Очередной скандал в российской колонии: в Сеть попало видео с пасхальным банкетом заключенных в Орловской области.

Запись с кадрами из колонии №2 в городе Ливны опубликовало издание «Орловские новости». На ней видно, как осужденные выстраиваются во внутреннем дворе, и один из них поздравляет остальных с Пасхой от лица «воров в законе», потом выкрикивает «жизнь ворам», и ему хором отвечают «вечно».

После этого включается музыка, заключенные направляются к столам с едой и напитками, шутят и смеются. Судя по ролику, никто из сотрудников колонии за осужденными не следит. Само видео, скорее всего, снято на мобильный телефон.

После публикации записи ее проверкой занялись ФСИН и прокуратура. «Ъ FM» попросил губернатора Орловской области прокомментировать ситуацию. Глава региона Андрей Клычков заявил, что в администрации следят за ходом расследования: «Это официальная структура, которая не подчинена напрямую правительству области. Я знаю, что комиссия направлена, будет проводить проверку. В рамках тех полномочий, которые нам предоставлены, мы, безусловно, следим за ситуацией».

Теперь руководителя колонии и его заместителя ждет увольнение, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Он также отметил, что наказание ждет и начальника территориального органа службы. Главное нарушение — это даже не само празднование, а то, что никто из сотрудников колонии не следил за происходящим, считает член Общественного совета при ФСИН Елена Зеленова: «Это нонсенс только по одной простой причине — правила распорядка никто не должен нарушать. Я была в колониях, учреждениях этого управления, но мне никогда не приходилось видеть такие проблемы. Речь идет об эффективности управления колониями.

Все мероприятия, которые происходят в местах лишения свободы, обязаны контролироваться непосредственно учреждением».

Похожий скандал разгорелся в амурской исправительной колонии в ноябре прошлого года: тогда в Сети появились фотографии, как осужденный за убийство 12 человек Вячеслав Цеповяз ест икру, крабов и жарит шашлыки.

Юлия Грицай, Виктория Феофанова, Иван Якунин