«Инвесторы голосуют деньгами»

«Газпром» стал самой дорогой компанией России. 1 июня монополист потеснил с первой строчки Сбербанк по рыночной капитализации. В ходе торгов на Московской бирже акции «Газпрома» подорожали на 10%, и, возможно, это не предел. В моменте цена одной бумаги находится в районе 246 руб. Перспективы акций компании ведущий Марат Кашин обсудил с экономическим обозревателем «Ъ FM» Олегом Богдановым.

— Можно ли сказать, что все это произошло вдруг, или были какие-то предпосылки?

— Вообще сейчас все очень бурно меняется. 248 руб. по максимуму в моменте бумага — это почти на 14% рост, потом резко ушли вниз на 230, сейчас 236. Видимо, какие-то слухи приходят, циркулируют.

Ситуация с «Газпромом» развивалась долго. Я имею в виду коридорную борьбу, в которой компания находилась последние лет девять — она велась инвесторами с уровня 110 и до 170 руб. Это продолжалось долго. И вот в этом году, после того как «Газпром» радикально повысил дивиденды с 10 руб. до 16 руб. на акцию, ситуация изменилась. Акции сразу прорвали этот коридор, ушли на уровень 200 руб.

В понедельник — еще один радикальный скачок. Начали циркулировать слухи, что будут серьезные перестановки в руководстве компании. А это, в свою очередь, инвесторы оценивают как, возможно, изменение стратегии по дивидендам, стратегии по капитальным расходам у компаний. У «Газпрома» рекордные уровни прибыли были в прошлом году, в этом году тоже все очень неплохо складывается. Поэтому большую часть прибыли могут отчислять на дивиденды по решению совета директоров. А это, конечно, существенно меняет подходы к оценке капитализации компании. В следующем году, при том, что дивиденды будут такими же темпами расти, даже если они останутся на этом уровне, 300 руб. за акцию, и то это будет дешево. Все только началось в «Газпроме».

— Довольно часто слухи о будущих перестановках в руководстве компании, наоборот, приводят к падению, потому что непонятно, что будет происходить. Здесь какие-то подробности появляются?

— Дело в том, что с нынешним руководством и связан был, собственно говоря, тот застой дивидендной динамики. Инвесторы благоприятно воспринимают любые изменения внутри «Газпрома», то есть, по их мнению, хуже не будет. Поэтому любые слухи, которые начинают циркулировать на эту тему, заставляют акции взлетать. Просто нужно понимать, что «Газпром» — очень тяжелая компания, первая по капитализации. Чтобы поднять акции на 15%, нужны очень и очень приличные суммы денег. Поэтому решение инвесторами принимаются на основе серьезных факторов.

— Почему котировки «Газпрома» настолько нечувствительны к внешнему негативу, который сохраняется?

— Весь наш рынок нечувствительный. Я такое впервые вижу вообще за всю историю, хотя я наблюдаю за рынком с 1995 года. Мы не реагировали ни на падение цен на нефть, ни на торговую войну, ни на снижение глобальных индексом, там по 1,5-2% потери были. А сейчас, когда на Западе некоторая стабилизация наметилась, и цена на нефть чуть-чуть вверх пошла, у нас сразу взлет, все растет. «Газпром» идет вверх, и Сбербанк прибавил 3%. Все наши компании на фоне прибыли, снижения долговой нагрузки, очень дешевы, и поэтому инвесторы голосуют деньгами.