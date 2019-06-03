В интерьерах «Симпсонов» IKEA воссоздала интерьеры гостиных из «Симпсонов», «Друзей» и «Очень странных дел» для своей рекламной кампании в ОАЭ

Все гостиные из популярных ТВ-шоу обставлены и декорированы товарами шведского бренда. Над созданием рекламной кампании работала команда Publicis Spain для рынка ОАЭ, поэтому не все вещи со снимков можно найти в России.

Фотографии комнат опубликованы на сайте компании, под каждой из них есть список вещей, которые использовались в оформлении. В комнате из «Очень странных дел», подписанной на сайте как «Комната для всех», декорации включают в себя праздничную гирлянду, книжную полку, цветные карандаши Уилла Байера и даже нарисованный на стене от руки алфавит.

Комната из «Очень странных дел»

Гостиная Моники из ситкома «Друзья» декорирована растениями, лампами и подушками. Плакат с надписью «Jouets», встречающийся в комнате из сериала, заменен постером старинного автомобиля.

Гостиная Моники из сериала «Друзья»

Комната в доме Симпсонов имеет такую же палитру ярких цветов, схожую с мультфильмом. Здесь же можно найти тумбочку, телевизор, горшок с цветком на стене, телефон и даже картину, криво висящую над диваном.

Комната в доме Симпсонов

«Команда IKEA работала в тесном контакте с креативной группой в течение нескольких месяцев. Они просмотрели сотни предметов интерьера, чтобы найти идеальные вещи, которые помогут воссоздать эти знаковые комнаты»,— сказал управляющий директор IKEA в ОАЭ, Катаре, Египте и Оман Винод Джаян.