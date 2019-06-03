Россия и Колумбия обсудили новые поставки оружия

Глава российского МИДа Сергей Лавров провел в Москве переговоры с колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо. На пресс-конференции по итогам встречи господин Лавров заявил, что они обсуждали новые поставки российского оружия Колумбии.

Как напомнил министр, в рамках межправкомиссии РФ и Колумбии создана рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству. «Мы обсудили положение дел и в этой области, включая ход обслуживания авиационной техники, которая была поставлена ранее нашей страной в соответствии с подписанными контрактами, включая перспективы новых поставок продукции военного назначения РФ в Колумбию»,— сообщил господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Он назвал прошедшие переговоры «очень полезными, очень своевременными». Глава колумбийского МИДа сказал, что Колумбия хочет усилить «сотрудничество во всех сферах» с Россией.

Как сообщал в интервью “Ъ” директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, экспорт российских вооружений уже на протяжении трех лет удается удерживать на уровне $15 млрд. По состоянию на конец 2018 года портфель заказов составлял около $55 млрд.

Подробности — в интервью “Ъ” с директором ФСВТС.