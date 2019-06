Пакт о намерениях

Дарить кольцо на помолвку — традиция западная, но чрезвычайно приятная. В отличие от обручального, в помолвочном кольце непременно должен быть хотя бы один драгоценный камень. И в связи с набирающим обороты движением осознанного потребления все большее распространение получает идея преподносить в подарок любимой кольцо с историей. «Коммерсантъ Стиль» разобрался, как выбирать и где искать антикварные кольца, как у герцогини Кэтрин, Натали Портман или Кейт Мосс.

Традиция обмениваться обручальными кольцами родилась еще в Древнем Египте: форма круга, согласно представлениям египтян, символизировала вечность. Традиция дарить кольцо на помолвку получила широкое распространение лишь с середины XIX века в викторианской Англии, когда отношения в паре достигали крайней степени романтизма. Прецеденты случались и раньше, но носили единичный характер.

Традиция дарить на помолвку кольцо с бриллиантом появилась чуть позже, когда в 1880-х компания De Beers открыла алмазные рудники в ЮАР, и рынок наводнился бриллиантами, которые нужно было как-то реализовывать. В ход пошли маркетинговые уловки, легенды, рекламная кампания со слоганом Diamonds are Forever («Бриллианты — это навсегда»). И прозвучавшие в песне 1953 года из уст Мэрилин Монро слова «Diamonds are a girl`s best friends» («Бриллианты — лучшие друзья девушек») окончательно расставили акценты в мире драгоценных камней.

К продвижению бриллиантов также причастен Луис Комфорт Тиффани: его компания Tiffany & Co с 1886 года начала продавать помолвочные кольца Tiffany® Setting с одним бриллиантом, которые очень быстро стали заветной мечтой каждой американки, собирающейся под венец. По данным статистики на 2012 год, 80% помолвочных колец, которые подарили американским невестам, составляли классические кольца с бесцветными бриллиантами.

Помолвочное кольцо Tiffany® Setting, Tiffany&Co Сет из помолвочных и обручальных колец, , Tiffany&Co Помолвочное кольцо Tiffany® Setting, Tiffany&Co

В наши дни существует есть и те, кто предпочитает дарить кольца с историей. Самый яркий пример — помолвочное кольцо герцогини Кэтрин, супруги принца Уильяма, с сапфиром в окружении бриллиантов от главных британских ювелиров Garrard. За кольцом стоит трогательная семейная история: его подарил на помолвку молоденькой Диане отец Уильяма, принц Чарльз. Когда пара развелась, принцесса «сдала» реликвию в казну. После гибели матери сыновьям было разрешено взять себе на память что-то из ее вещей. Помолвочное кольцо выбрал Гарри, младший брат Уильяма, но, когда тот собрался жениться, Гарри, не колеблясь, отдал брату материнское кольцо.

Антикварными кольцами могут также похвастаться Натали Портман и Кейт Мосс. Состоятельная супермодель, собиравшаяся замуж за рокера Джейми Хинса, по слухам, сама купила себе кольцо 1920-х годов, обратившись к лондонским ювелирам S. J. Phillips, специализирующихся на украшениях с историей. Кольцо Натали Портман обладает еще более интересной историей. Оно сделано независимым британским ювелиром Джейми Вольфом: центральный 4-каратный бриллиант —старинный, дизайн кольца отсылает к моде начала ХХ века, оправа и окружающие центральный камень бриллианты современные, но особенные: актриса пропагандирует теорию этического потребления, поэтому все бриллианты сертифицированы, а в качестве материала для оправы ювелир использовал переработанную платину.

Кольцо эпохи ар-деко с бирманским рубином, S.J. Phillips Кольцо от Рене Буаван, S.J. Phillips Кольцо с восьмиконечным бриллиантом, S.J. Phillips

Практика переделывать помолвочные кольца под нового владельца широко распространена в Европе среди состоятельных граждан — когда можешь позволить себе все, хочется чего-то экстраординарного, уникального. Помолвочное кольцо, сделанное на заказ, как раз отыгрывает эту возможность. Можно купить редкий камень с историей или уже готовое изделие и отдать его на доработку ювелирам. В Париже — это компания Maison Aucler, специализирующиеся на антикварных украшениях формата recycling (или по-французски bijoux de remploi), в Лондоне — уже упоминавшиеся S. J. Phillips и Wartski, в Мюнхене — ювелирный дом Hemmerle. В США главными специалистами по винтажным украшениям считаются галереи Siegelson и FD Gallery (Нью-Йорк), Trumpet & Horn (Лос-Анджелес), Doyle & Doyle (Вашингтон).

Кольцо из железа, меди и белого золота с коньячным бриллиантом, Hemmerle. Из коллекции музея Cooper Hewitt Браслет из бронзы и белого золота с цирконами. Центральная часть—египетская керамика. Hemmerle Кольцо из жёлтого золота и бронзы, Hemmerle Кольца с древнеримскими инталиями на горном хрустале, Maison Auclert Кольцо с ближневосточной инталией эпохи Сассанидов, Maison Auclert Кольцо с цветными бриллиантами, Maison Auclert Рубиновое кольцо принцессы Маргарет, Siegelson Кольцо эпохи ар-деко с гравированным сапфиром, Siegelson Бриллиантовое кольцо эпохи ар-деко, Siegelson Бриллиантовое помолвочное кольцо в стиле ар-деко, Trumpet&Horn Помолвочное кольцо в винтажном духе, Trumpet&Horn Помолвочное кольцо 1950-х годов, Trumpet&Horn

С персональным заказом можно обратиться и в известные ювелирные дома. Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron и многие другие не откажут в производстве кольца с использованием камней или украшения клиента, предложив оригинальный дизайн оправы, оговорив материалы и сроки исполнения.

Такой подход отражает общий актуальный тренд — использование в дизайне современных украшений деталей антикварных или старинных камней. Одна из самых известных и до сих пор популярных коллекций подобного рода Bvlgari Monete, стартовавшая еще в 1960-х, задействует античные монеты Римской империи, которые становятся центром современного украшения. Ювелир Гленн Спиро (бренд Glenn Spiro) делает браслеты, используя наконечники стрел древних шумеров из сердолика, а Кристиан Хаммерле (бренд Hemmerle) мастерит уникальные украшения с использованием античной микромозаики или древнеегипетских старинных немецких монет. Находят ли они своего покупателя? «О, да,— говорит Кристиан.—Такие украшения нравятся искушенным клиентам, людям со вкусом, перепробовавшим все и вся. Такая необычная, интересная с точки зрения дизайна и истории вещь дает им возможность продемонстрировать свою эрудированность, выразить свою индивидуальность, что особенно ценится среди элиты».

Ожерелье из коллекции Monete с античными монетами, Bvlgari Сотуар и чокер из коллекции Monete с античными монетами, Bvlgari Помолвочное кольцо с бриллиантом в форме сердца, Glenn Spiro Кольцо с изумрудом, Glenn Spiro Помолвочное кольцо из титана с бриллиантами, Glenn Spiro

Подобрать кольцо в соответствии со своим вкусом и бюджетом помогут крупные аукционы. Например, в середине июня Christie`s проводит в Лондоне и Париже торги Important Jewels и Fine Jewels. В каталоге Лондонского аукциона, назначенного на 12 июня, значится ряд классических бриллиантовых колец, где самый дорогим стал лот 218 — кольцо с бриллиантом высоких характеристик с эстимейтом до $200 тыс. Из других интересных предложений: кольцо 1820-х годов с грушевидным бриллиантом (лот 28, эстимейт до $3 801) и французское бриллиантовое кольцо в стиле Белль Эпок (лот 237, эстимейт до $15 204). Парижские торги 13 июня также предлагают множество колец с бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами в качестве центрального камня. Разброс цен большой. Прекрасным вариантом помолвочного кольца может стать, например, лот 240— работа Chopard с центральным бриллиантом в форме сердца (эстимейт до €80 тыс.) или изящная вещица эпохи ар-деко с опалом, обрамленным бриллиантами и рубинами (лот 26, эстимейт до €12 тыс.).

Бриллиантовое кольцо начала 20 века, торги Important Jewels, Christie’s Кольцо с бриллиантом 5,12 карат и рубинами, 1935 г., торги Important Jewels, Christie’s Кольцо с бриллиантом 7,56 карат, эстимейт 189,300–252,400 $, торги Important Jewels, Christie’s Кольцо с жёлтым бриллиантом, торги Important Jewels, Christie’s Кольцо эпохи ар-деко с опалом, рубинами и бриллиантами, торги Fine Jewels, Christie’s Кольцо 1820-х годов с бриллиантом грушевидной формы, торги Important Jewels, Christie’s Кольцо с бриллиантом в форме сердца, Chopard, $, торги Fine Jewels, Christie’s Помолвочное кольцо с антикварными бриллиантами старой огранки в оправе из переработанного золота, Doyle&Doyle Помолвочное кольцо эпохи ар-деко, Doyle&Doyle

Ювелирные дома, отвечая спросу на кольца в винтажном стиле, включают в свои базовые линейки помолвочные модели с дизайном, имитирующим стили прошедших эпох. Помолвочные кольца словно бы родом из XIX столетия есть в коллекциях Graff и Harry Winston, а модели, отсылающие к ар-деко,—у британского бренда Hattie Rickards.

Помолвочное кольцо в стиле belle epoque, Harry Winston Кольцо с бриллиантом изумрудной огранки, Hattie Rickards Помолвочное кольцо в винтажном стиле, Graff

Марина Волкова