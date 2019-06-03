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Минздрав предлагает создать базу данных инфекционных заболеваний среди трудовых мигрантов

Информационный ресурс об инфекционных заболеваниях трудовых мигрантов предлагает создать Роспотребнадзор. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Государственный информационный ресурс сведений эпидемиологического характера <…> создается, развивается и эксплуатируется в целях раннего выявления инфекционных заболеваний, противопоказаний к трудовой деятельности по результатам обязательных медицинских осмотров и освидетельствований»,— говорится в тексте законопроекта. Кроме того, по мнению авторов, ресурс поможет создавать эффективные барьеры для осуществления трудовой деятельности зараженных инфекцией мигрантов, своевременного принятия решения о нежелательного пребывания трудового мигранта в России и о его депортации.

Согласно докладу Евразийского банка развития (ЕАБР), востребованность российского рынка труда со стороны мигрантов постепенно снижается. Если в 2015 году вероятность временной трудовой занятости в России рассматривали 53% жителей Таджикистана, то в 2017-м — 37%. В Молдавии доля потенциальных трудовых мигрантов снизилась с 27% до 17%, в Киргизии — с 38% до 30%.

Подробнее о том, как Россию просят отменить ограничения на въезд и пребывание в стране мигрантов с ВИЧ,— в материале “Ъ”.

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