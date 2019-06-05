Конъюнктура

Борьба с пагубными для здоровья привычками только с помощью запретов — это грабли, на которые уже не раз наступали правительства разных государств, включая Россию. В этом десятилетии российские власти пытаются с помощью ограничений снизить также потребление алкоголя, используя примерно те же инструменты: сокращение мест продаж (нельзя торговать в нестационарной рознице), высокие акцизы, запрет ночной торговли. Глава Минздрава Вероника Скворцова уверяет, что за последние семь лет россияне стали пить вдвое меньше — 9,3 л алкоголя (в пересчете на чистый спирт) в год. Но у медицинского журнала The Lancet другая статистика: по его данным, в 2017 году Россия продолжала входить в число стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя — в среднем 12 л на человека в год.

Наркотики, в отличие от алкоголя и табака, в России и вовсе находятся под полным запретом, что не мешает их обороту в стране быть сопоставимым с бюджетом Минобороны. Именно такое громкое сравнение в 2016 году сделал руководитель ФСКН (сейчас упразднена) Виктор Иванов, сообщив, что теневой рынок наркотиков в РФ достигает 1,5 трлн руб. в год.