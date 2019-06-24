«Туристов нужно воспитывать»

Есть ли шанс ограничить массовый туризм, но не подорвать при этом курортную экономику? Каждый год в высокий сезон власти городов, которые захлестывает туристическое цунами, ломают над этим голову и придумывают все новые ограничения. О том, какие неприятности ждут туристов уже этим летом, «Огонек» поговорил с мэром Венеции Луиджи Бруньяро.

Беседовала Елена Пушкарская, Венеция

Наказ защитить «Светлейшую» (парадный титул Венецианской республики с VII века) нынешний мэр одного из уязвимых городов мира получил напрямую от избирателей. Хотя, конечно, как коренной венецианец, сын школьной учительницы и рабочего местного порта, да еще и архитектор по образованию, сам понимал, какую угрозу представляет родному городу постоянный поток посетителей с материка и с круизных махин, которые проходят мимо Сан-Марко, а затем добивают Венецию могучим десантом.

Убедить власти Италии изменить маршрут лайнеров, чьи верхние палубы возвышаются над колокольнями, пока не удалось, но мэр не отступает. Как бизнесмен (в 2009–2013 годах Луиджи Бруньяро был президентом Конфедерации промышленников и предпринимателей области Венето) он действует осторожно, но события подгоняют. В начале июня у причала Сан-Базилио лайнер «Опера» (высота 54 метра, длина 300 метров) при швартовке врезался в трамвайчик с туристами, буквально через пару дней после схожего ЧП посреди Будапешта (тогда в Дунае утонули 26 человек). Чтобы потребовать решения проблемы с круизными лайнерами, около 10 тысяч венецианцев вышли с протестом на площадь Сан-Марко. И это первая ласточка: гигантские лайнеры буквально таранят порты Старого Света, от Барселоны до Генуи. И это цветочки — эксперты прогнозируют всплеск массового туризма к 2030 году: тогда к глобальному среднему классу присоединится еще миллиард человек.

Впрочем, самые раскрученные центры уже в осаде: наплыв туристов несет им больше проблем, чем выгод, власти и жители готовы к решительным мерам. Венеция в авангарде: она намерена первой в мире ввести денежный сбор для всех приезжих. Оно и понятно: официально ее посещает в год миллионов десять, а по некоторым оценкам, до 27,5 млн. Уникальный город на лагуне, где проживает 260 тысяч человек, не резиновый, летом его улочки и мосты напоминают метро в час пик. Да и восторг многие гости выражают дико — оставляют надписи на памятниках, норовят от них что-нибудь отломать, а недавно облили краской каменных львят у Сан Марко — символ Венеции. Неудивительно, что раздражают уже и невинные проделки туристов вроде замочков на мостах — по городу расклеены напоминания: граждане влюбленные, следует убирать за собой… Чем грозит противостояние и есть ли шанс выбраться из него, «Огоньку» рассказал мэр города Луиджи Бруньяро.

Мэр в таком городе больше, чем мэр. Он немножко дож Фото: Getty Images

— Создается впечатление, господин мэр, что Венеция настроена закрыться от туристов. Это действительно так?

— Мы не имеем права мешать свободному перемещению: никто не может запретить человеку приехать в Венецию. Наоборот, очень прошу вас рассказать своим читателям, что остановка в нашем городе должна быть продолжительной, потому что лучшая черта Венеции — это ее медлительность. Нужно иметь время, чтобы потеряться в ней, надышаться запахом водорослей, налюбоваться закатами на островах. Венеция — это не только исторический центр, но и море, острова. Чтобы понять ее, нужно, по крайней мере, дня три-четыре.

— А что ждет тех, кто приедет в Венецию на день?

— В ближайшее время — сроки не установлены, но очевидно, что это будут нынешние летние месяцы — мы введем денежный сбор для тех, кто прибывает на один день, без ночевки (для тех, кто ночует в гостиницах, туристический сбор уже установлен.— «О»). До 1 января 2020-го этот сбор (буквально «за сход на берег».— «О») составит 3 евро, а с 2020-го мы намерены сделать его дифференцированным. Обычный тариф за въезд в город составит 6 евро, в периоды пониженной или повышенной посещаемости эти тарифы будут соответственно понижаться и повышаться в диапазоне от 3 до 8 евро. И для супернапряженных дней предусмотрен сбор в 10 евро. Туристы, таким образом, смогут ориентироваться.

Если кто-то захочет приехать в период высокой посещаемости, это будет его ответственное решение, за него надо будет платить известную сумму.

— Вы планируете таким образом заработать или цель в том, чтобы сократить турпоток?

— Ну, нажиться на этом никто не рассчитывает — в этом году мы заложили в бюджет города миллиона три евро. Для нас важнее попробовать диверсифицировать прибытия и собрать реальную информацию о том, сколько все же людей бывает в Венеции за день. Пока эти цифры приблизительны. Пишут, что ежедневно в Венецию прибывает 30 тысяч туристов. Но откуда эти данные, я не знаю. И вообще, с цифрами неразбериха. Официально в Венеции зарегистрировано 260 тысяч человек, 55 тысяч из которых проживает в исторической части. Но наши специалисты при помощи маркеров использования воды провели расчеты: на самом деле в исторической части живет вдвое больше, просто неучтенная половина прописана не у нас. Так что историческая Венеция — город вполне живой, она не умирает и не пустеет. Но для нас важно сделать город комфортным для тех, кто в нем живет, совместив их интересы с интересами туристов. Само собой, местные жители имеют ряд преимуществ. Нельзя же, чтобы мама, везущая детей в садик, ждала водный трамвайчик в одной очереди с туристами (к слову, и оплата транспорта разная — около евро для венецианцев, а для туристов — все семь.— «О»).

Пробки в Венеции дело привычное. Только и они — на воде Фото: Reuters

— Но на будущий год эксперты оценивают эти сборы уже в десятки миллионов евро. На что потратите?

— Закон гласит: мэрия Венеции имеет право установить сбор от 3 до 10 евро для лиц, не остающихся там на ночлег, с тем чтобы вырученные средства были перенаправлены на уборку и иные работы по поддержанию исторического центра. Знаете, сколько мэрия тратит на уборку улиц и вывоз мусора? От 30 млн евро в год! Дело в том, что наш центр убирается вручную: наши работники забирают мусор прямо из домов. Я запретил оставлять пакеты с отходами на улице, как было раньше, потому что чайки разрывали их, что разводило антисанитарию и крыс.

— Мусор, вандализм, бескультурье — бич многих туристических центров. Как с этим боретесь?

— Начали штрафовать. Штраф может достигать 500 евро. Но в экстренных случаях и больше. Недавно, например, два человека решили справить нужду у стены базилики Сан-Марко. Получили штраф, каждый по 3 тысячи евро. Думаю, что в другой раз они найдут туалет.

Вообще-то мы исходим из того, что туристов прежде всего нужно воспитывать. Чтобы объяснить, одна история. Помню, как-то раз я шел по Сан-Марко, где прямо на асфальте сидела масса народа. Я бросил в шутку: синьоры, может вам кофе еще подать? И услышал: да, с молоком, пожалуйста. Вот ведь что было, пока штрафовать не начали!

Сейчас мэрия ведет в соцсетях кампанию «Уважай Венецию»: объясняем правила поведения в нашем городе. Сообщаем, что здесь нельзя устроиться с бутербродом на мостовой. Что в Венеции нет места, где можно поставить публичные скамейки, чтобы туристы могли на них расположиться там со своей едой. Так что тем, кто собирается в Венецию, следует заложить в бюджет остановку в ресторане или кафе. Это не единственное, что требует понимания от гостей: все необходимые рекомендации вы найдете на сайте нашей мэрии.

— А не сводится ли дилемма к простой формуле: бедным здесь не место?

— Поверьте, это не так. Нас упрекают, что в Венеции все дорого, но в цену блюда, которое вы заказываете, включена наценка за локацию, пейзаж, доставку и прочие привилегии пребывания в уникальном месте. Повторяю, уникальном!

На самом деле мы хотим превратить Венецию в мировую гостиную: дать шанс каждому побывать здесь, по крайней мере, раз в жизни.





Но число желающих посетить Венецию нужно соизмерять с возможностями их принять. Мы и пытаемся это отладить.

Несколько месяцев назад впервые использовали ограничительные заграждения для прохода на площадь Сан-Марко в день полета Ангела с колокольни (одна из традиций Венецианского карнавала с XVI века — только раньше «летал» акробат, а теперь на тросе спускают красивую девушку.— «О»). Мы оцепили площадь двойным кольцом заграждений, пропустив на нее максимально возможное число зрителей — 23 тысячи. При этом мы замкнули второе кольцо, когда на площадь прошло 20 тысяч. И эти меры нужны, чтобы не допустить давки. Еще мы устанавливали пропускные ограничители у вокзала Санта-Лючия. Все возмущались: в Венецию теперь не приехать! Но мы таким образом смогли перенаправить гостей к Сан-Марко по альтернативным маршрутам: ведь каждый поезд — это порядка тысячи пассажиров, возникает затор. Нам вообще часто приходится действовать методом проб и ошибок, ведь у нас нет опыта, на который можно опереться. Как вы понимаете, и опыта сбора за проезд в городскую черту в современном мире нет тоже.

Высокая вода на площади Сан-Марко. Поди попробуй отрегулируй такое движение Фото: Reuters

— А вам не кажется, что проблему однодневных туристов, которые — как бы вы ни старались быть политкорректны в их адрес — по сути, не особо желательны для Венеции, проще решить, запретив швартовку круизных лайнеров в городском порту? Ведь с одного только такого судна на берег сходит разом тысяч пять человек.

— Ваш вопрос — в болевую точку. Проблема захода круизных лайнеров в исторические порты остра не только для Венеции, но для нас она чрезвычайна. Проблема — уже сам маршрут: гигантские корабли идут со стороны острова Лидо и, прежде чем зайти в канал Джудекка для швартовки, маневрируют в непосредственной близости от Сан-Марко. ЮНЕСКО не раз требовала закрыть этот маршрут. Мы, в мэрии, тоже не хотим, чтобы корабли шли через центр — эта позиция была частью моей предвыборной кампании и меня поддержали. Объясню: я предлагаю, чтобы корабли шли в Венецию с другой стороны — по проливу Петроли до порта Маргера, а затем уже через канал, который надо углубить, до порта Сан-Базилио на Джудекке, где швартуются и сейчас. Увы, это решение не в компетенции мэра, оно требует министерского уровня. Полтора года назад мы представили в Министерство транспорта документацию и вопрос в принципе был решен. Но новый министр Данило Тонинелли (из «Движения 5 звезд») все заблокировал. Вместо оперативного решения обсуждается вопрос о строительстве новых портов для круизных лайнеров. Но это на годы!

Июнь 2019-го. Венецианцы у Сан-Марко требуют запретить проход лайнеров через город Фото: Reuters

— Высокая вода, которая периодически затапливает центр Венеции,— проблема давняя. Защитить город должна была система подвижных плотин MOSE, но она строится уже лет 20. А может, этот долгострой в 8 млрд уже и не нужен?

— Тут надо уточнить: заградительную плотину было решено строить не из-за высокой воды, а из-за угрозы большой волны из Адриатики. Вот она реально может затопить город, а к высокой воде Венеция приспособилась: к примеру, электророзетки в историческом центре — на высоте 80 см от пола, да и вообще, по инфраструктуре многое предусмотрено… Другое дело — большая волна, вроде той, что случилась в 1966-м. Ее не самортизировал даже остров Лидо — естественная преграда для волн с Адриатики.

Сначала предлагалось построить простую систему. Но верх взяла точка зрения, что нельзя портить пейзаж, было решено спрятать все сооружения под воду, что усложнило работы. Потом обнаружилась страшная коррупция, руководство стройки (вместе с рядом высоких чиновников и политиков.— «О») было арестовано. Но при этом я бы не спешил с выводами: в целом работы по укреплению побережья проведены, осталось ввести в строй сами мобильные плотины. А климат, как мы знаем, меняется, и сейчас в Венеции наблюдаются те же климатические явления, что и в 1966-м. Вот почему я думаю, что система MOSE еще себя оправдает.

— Не могу не спросить о туристах из России. Как они на общем фоне?

— Туристов из России мы любим. Они как раз из тех, кто останавливается дольше, чем на один день, и отличаются культурным уровнем и любознательностью. А вообще, у Венеции с Россией обширные культурные связи...