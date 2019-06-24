Дж. Кларксон, британский режиссер

Допрестольная история

Еще не улеглись дебаты вокруг заключительного сезона «Игры престолов», а поклонникам подкинули новый повод поговорить о культовом сериале. В Северной Ирландии, по сообщению создателей, начались съемки приквела, причем пока лишь пилотной серии с рабочим названием «Долгая ночь». Если авторы сочтут ее удачной, предыстория «Игры престолов» станет полноценным сериалом. Ответственную миссию возложили на британского режиссера С. Дж. Кларксон, в портфолио которой около трех десятков популярных сериалов — от отдельных серий до целых сезонов. Среди них — «Декстер», «Герои», «Доктор Хаус», «Оранжевый — хит сезона». Впрочем, главные чаяния фанатов в том, что сценарий пилота написал лично создатель остросюжетной вселенной «Песни Льда и Огня» Джордж Р. Р. Мартин (пусть и в соавторстве с британским сценаристом Джейн Голдман). Действие приквела развернется за несколько тысячелетий до событий нашумевшего сериала. «Вестерос — совсем другое место,— приоткрыл некоторые детали сам Мартин.— Королевской гавани нет. Нет никакого железного трона. Таргариенов нет. Валирия еще не начала подниматься со своими драконами и великой империей... Мы имеем дело с другим и более старым миром». Создатели приквела обещают раскрыть и тайну происхождения белых ходоков. Правда, чтобы узнать ее, понадобится терпение: премьера пилотной серии состоится не раньше весны 2021 года.

Мария Портнягина