Дали высказаться

Работая над мужской коллекцией осень-зима 2019/20 для Dior, арт-директор дома Ким Джонс пригласил к сотрудничеству американского художника Раймонда Петтибона. Последний известен прежде всего рисунками в стиле комикса, сопровождаемыми иногда провокационными, иногда ироничными подписями. Для Dior некоторые сюжеты Петтибон разработал специально, другие были отобраны среди его известных работ. Выполнены они в разной технике: принты, вязание, ручная вышивка. Без надписей тоже не обошлось. Рисунок с огромными глазами сопровождается текстом: «With Their Own Light And Lash I Have Drawn Them» («Их собственной тенью и светом я написал их»).

Багаж прошлого

Фото: Courtesy of Rimowa

Художник Дэниел Аршам представил, что было бы, если бы некий археолог из будущего обнаружил древний артефакт — чемодан Rimowa. Результатом совместного проекта Аршама и специализирующегося на багаже бренда стала лимитированная серия арт-объектов из 500 экземпляров — нумерованных и подписанных. Объект представляет собой скульптурное изображение изъеденного эрозией чемодана, уложенного вместе с парой перчаток (таких, в которых обычно берут произведения искусства) в алюминиевый чемодан Rimowa. Серия поступила в продажу 17 мая, предмет стоит в ритейле £1,6 тыс. При этом один из экземпляров (под номером 008/500) продали 13 мая на аукционе Sotheby’s за $14 тыс.

Повторение в хрустале

Фото: Lalique

Два года назад в Эльзасе на вилле Рене Лалика установили скульптуру Арика Леви «RockStone», отражающую окружающую природу благодаря зеркально отполированным поверхностям. Теперь дом Lalique решил превратить ее в нечто более хрупкое, хотя и достаточно весомое — настольные скульптуры «RockStone 40» из традиционного для марки хрусталя. «Идея сотрудничества с Lalique возникла после того, как мне было поручено создать скульптуру из полированной нержавеющей стали для сада на вилле Рене Лалика,— комментирует проект Арик Леви.— Я, пожалуй, единственный художник, который работал со всеми великими хрустальными брендами... Мне было интересно изменить привычную форму хрусталя, увидеть изменения материала и поучаствовать в развитии и сохранении этой ремесленной традиции. Сотрудничество с Lalique стало историей общей увлеченности и мастерства. Я предпочитаю работать с людьми, которые не боятся препятствий и доводят замыслы до конца, ведь я сам такой».

Руслан, Людмила и Петер

Коллекционная фигурка, созданная скульптором знаменитой немецкой фарфоровой мануфактуры Meissen Петером Штрангом Фото:предоставлено «Дом Фарфора» Коллекционная фигурка, созданная скульптором знаменитой немецкой фарфоровой мануфактуры Meissen Петером Штрангом Фото:предоставлено «Дом Фарфора»

7 июня в санкт-петербургском отеле «Кемпински Мойка 22» прошла презентация коллекционных фигурок, созданных главным скульптором знаменитой немецкой фарфоровой мануфактуры Meissen Петером Штрангом. Он изобразил персонажей пушкинской поэмы «Руслан и Людмила», а первый показ коллекции приурочили к Петербургскому международному экономическому форуму — ПМЭФ-2019. Штранг знаменит тем, что вылепляет модели вручную, не используя традиционные для технологии процесса гипсовые формы, и расписывает фигурки в совершенно непривычной для фарфора манере — это касается и сочетаний цветов, и сюжетов. Его стиль, который отличается множеством оттенков цвета, назвали «акварельным». В «Русской коллекции», которую представили в Петербурге, всего семь миниатюр. Подлинность скульптуры подтверждается личным клеймом и подписью мастера, указанием тиража и года выпуска. Каждая фигурка, кроме того, сопровождается сертификатом от мануфактуры Meissen. Выполнен каждый предмет в единственном экземпляре, специально для компании «Дом фарфора».

Металлический блеск

Фото: Courtesy of Moncler

Для создания коллекций в рамах концепции Genius известный модный бренд одежды Moncler каждый сезон приглашает восемь актуальных дизайнеров, среди них Пьерпаоло Пиччоли из Valentino, Крейг Грин и Симон Роша, работающие также над своими марками, Франческо Рагацци из Palm Angels и другие. Презентацию новых версий они превращают в настоящие арт-хеппенинги: то в пространстве миланской штаб-квартиры бренда появляются огромные экраны с видео, то зрителям предложат поучаствовать в иммерсионном представлении, то будет устроена инсталляция с моделями, переходящая в перформанс. Занимаясь дизайном своей части коллекции, которая только что поступила в избранные бутики по всему миру, Франческо Рагацци отталкивался от образов Джеффа Кунса, но для рекламной кампании решил поработать с молодым художником Вилли Дорнером (его перформансы проходили при поддержке «Гаража» и в Москве — в 2012 году). Тот превратил моделей в цветных пуховиках с блестящей поверхностью, которые выглядят как знаменитые «надувные» скульптуры Кунса, в живые инсталляции — эти кадры легли в основу каталога и рекламной кампании Moncler x Palm Angels.

Региональный контекст

Выставочный проект российских региональных художников «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России» Фото:Лада Певунова Работа фотографа Лады Певуновой для проекта «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России» Фото:Лада Певунова Работа фотографа Лады Певуновой для проекта «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России» Фото:Лада Певунова Работа фотографа Лады Певуновой для проекта «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России» Фото:Лада Певунова

По приглашению ГЦСИ-РОСИЗО в прошлом году 50 зарубежных и около 70 российских профессионалов в современном искусстве — кураторы, директора музеев и некоммерческих галерей — совершили путешествие по Транссибу в рамках первого масштабного мероприятия пятилетнего проекта Nemoskva. Как и следует из названия, целью организаторов было показать, что искусство есть не только в столице, но и в регионах России. Арт-эксперты принимали участие в портфолио-ревю с художниками из посещаемых городов и их окрестностей, а также в различных дискуссиях. Промежуточный, но важный результат этой поездки можно будет наблюдать в брюссельском центре искусств BOZAR.

В основу экспозиции, которая откроется 26 июня, легли нереализованные проекты 12 художников из Нижнего Новгорода, Омска, Тюмени, Владивостока и других городов. Отдельным спецпроектом представлена работа Александры Артамоновой из Калининграда, ее видео посвящено отстраненному взгляду наблюдателя на жизнь в российских городах. Помимо вернисажа здесь пройдут и другие мероприятия: 28 июня состоится дискуссионная панель с региональными художниками, а 29 июня — российско-бельгийская встреча авторов комиксов. В ней примут участие тюменские художники, создатели единственного в России фестиваля альтернативных комиксов Comic Arts Tyumen во главе с Георгием Елаевым. Они расскажут о сибирской комикс-культуре и представят фильм «Укус Пауко-Змеи» (режиссер Юрий Башмаков).