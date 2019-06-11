На контрасте

Маленький Базель — не только место проведения двух крупнейших мировых ярмарок: художественной Art Basel и часовой BaselWorld, но и одна из музейных столиц Европы. К примеру, прямо на границе Швейцарии с Германией разместился Фонд Бейелера, располагающий замечательной художественной коллекцией. Здание построено великим современным архитектором Ренцо Пьяно, а в собрании фонда — ключевые имена XX века: Джакометти, Пикассо, Матисс, Ротко, Дюбюффе. Парк рядом с музеем украшают скульптуры Александра Колдера и Элсуорта Келли. В дни базельской ярмарки фонд всегда проводит знаменитый пятничный прием Nocturne, на который собираются самые влиятельные коллекционеры, галеристы и директора музеев со всего мира.

Сочетание европейского средневекового города и современного искусства можно в полной мере оценить благодаря специальной программе Parcours, организованной во время недели Art Basel на территории нескольких исторических кварталов. Скульптуры и инсталляции современных художников появляются в самых неожиданных местах: их можно увидеть во дворах зданий, музеях, общественных учреждениях Базеля.

Начать прогулку по этой программе я бы посоветовал с Базельского художественного музея, где будет представлена световая инсталляция «Алмаз» Жермен Крап. В стоящем напротив Музее античности, обладающем уникальными экспонатами древнегреческой, этрусской и древнеегипетской культуры, расположится скульптура польского художника Павла Альтхамера, изображающая идолоподобного быка. Фигура создана из органических материалов, воска, кокосов, ракушек.

Пьер Бисмут, «Abstractions», 2019 Фото: Pierre Bismuth and the gallery

Центром программы Parcours по традиции является Мюнстерплац, на которой возвышается грандиозный, причудливо декорированный готический собор, чуть не ставший в середине XV века центром раскола католической церкви, а теперь ежегодно размещающий на своей территории работы современных авторов. На этот раз в соборе выставляется бронзовая скульптура Камиль Энро, а на площади перед ним будут показаны инсталляция американского концептуалиста Дэна Грэма и серия работ француза Пьера Бисмута — последняя посвящена проблемам миграции, которые беспокоят патриархальный Базель, как и остальную Европу. В центре площади Дэн Грэм установит свои «Танцующие сферы», скульптуры-клетки, отсылающие к работам художника, созданным в 1970-х для 37-й Венецианской биеннале. Прозрачные сферы сами по себе представляют минималистичные скульптуры, вовлекающие в свои границы зрителя и окружающую архитектуру.

Камиль Энро, «System of Attachment», 2019 Фото: Camille Henrot and the galleries

В конце площади находится Музей культур с огромной этнологической коллекцией. В одном из его зданий, раньше принадлежавшем торговцу шелком, швейцарец Рето Пулфер представит иммерсивную инсталляцию и перформанс. Художник в своей практике соединяет найденные объекты, текстиль и живопись. В рамках перформанса Пулфер оживит инсталляцию в танце наподобие средневекового базельского шествия на Фестивале грифонов. В залах музея, рядом с предметами материальной культуры народов мира, будут выставлены арт-объекты Кэти Уилкс. Победительница премии Тернера, представляющая в этом году Великобританию на Венецианской биеннале, исследует тему повседневных ритуалов и работает с феминистской повесткой.

В двух минутах ходьбы от Мюнстерплатц находится Музей естественной истории — лучшее место, чтобы отдохнуть от современного искусства. Однако и в собрании естественнонаучных образцов без него не обошлось — за настоящее время отвечает работа аргентинской художницы Ад Минолити, чей невероятно энергичный художественный стиль сочетает геометрическую абстракцию с такими традициями графики, как комикс и карикатура.

На выходе из старого города к легендарному гранд-отелю «Три короля» установлена инсталляция с политическим подтекстом — работа канадца Рона Терады, имитирующая, но не повторяющая дорожный указатель на знаменитом пропускном пункте чек-пойнт «Чарли», разделявшем Западный и Восточный Берлин. Она возвращает нас из мира художественных метафор к реалиям современного общества.

Рон Терада, «You Have Left the American Sector», 2011 Фото: Ron Terada and the Catriona Jeffries gallery

Контраст кажущейся вечной и незыблемой тектоники старого города и ежегодно преломляющих взгляд на нее произведений современного искусства лично для меня является одним из сильнейших эмоциональных переживаний, ради которых можно и нужно каждый год возвращаться на Art Basel.

Николай Палажченко, российский представитель Art Basel, специально для «Коммерсантъ. Арт»