На контрасте

Маленький Базель — не только место проведения двух крупнейших мировых ярмарок: художественной Art Basel и часовой BaselWorld, но и одна из музейных столиц Европы. К примеру, прямо на границе Швейцарии с Германией разместился Фонд Бейелера, располагающий замечательной художественной коллекцией. Здание построено великим современным архитектором Ренцо Пьяно, а в собрании фонда — ключевые имена XX века: Джакометти, Пикассо, Матисс, Ротко, Дюбюффе. Парк рядом с музеем украшают скульптуры Александра Колдера и Элсуорта Келли. В дни базельской ярмарки фонд всегда проводит знаменитый пятничный прием Nocturne, на который собираются самые влиятельные коллекционеры, галеристы и директора музеев со всего мира.
Сочетание европейского средневекового города и современного искусства можно в полной мере оценить благодаря специальной программе Parcours, организованной во время недели Art Basel на территории нескольких исторических кварталов. Скульптуры и инсталляции современных художников появляются в самых неожиданных местах: их можно увидеть во дворах зданий, музеях, общественных учреждениях Базеля.
Начать прогулку по этой программе я бы посоветовал с Базельского художественного музея, где будет представлена световая инсталляция «Алмаз» Жермен Крап. В стоящем напротив Музее античности, обладающем уникальными экспонатами древнегреческой, этрусской и древнеегипетской культуры, расположится скульптура польского художника Павла Альтхамера, изображающая идолоподобного быка. Фигура создана из органических материалов, воска, кокосов, ракушек.
Центром программы Parcours по традиции является Мюнстерплац, на которой возвышается грандиозный, причудливо декорированный готический собор, чуть не ставший в середине XV века центром раскола католической церкви, а теперь ежегодно размещающий на своей территории работы современных авторов. На этот раз в соборе выставляется бронзовая скульптура Камиль Энро, а на площади перед ним будут показаны инсталляция американского концептуалиста Дэна Грэма и серия работ француза Пьера Бисмута — последняя посвящена проблемам миграции, которые беспокоят патриархальный Базель, как и остальную Европу. В центре площади Дэн Грэм установит свои «Танцующие сферы», скульптуры-клетки, отсылающие к работам художника, созданным в 1970-х для 37-й Венецианской биеннале. Прозрачные сферы сами по себе представляют минималистичные скульптуры, вовлекающие в свои границы зрителя и окружающую архитектуру.
В конце площади находится Музей культур с огромной этнологической коллекцией. В одном из его зданий, раньше принадлежавшем торговцу шелком, швейцарец Рето Пулфер представит иммерсивную инсталляцию и перформанс. Художник в своей практике соединяет найденные объекты, текстиль и живопись. В рамках перформанса Пулфер оживит инсталляцию в танце наподобие средневекового базельского шествия на Фестивале грифонов. В залах музея, рядом с предметами материальной культуры народов мира, будут выставлены арт-объекты Кэти Уилкс. Победительница премии Тернера, представляющая в этом году Великобританию на Венецианской биеннале, исследует тему повседневных ритуалов и работает с феминистской повесткой.
В двух минутах ходьбы от Мюнстерплатц находится Музей естественной истории — лучшее место, чтобы отдохнуть от современного искусства. Однако и в собрании естественнонаучных образцов без него не обошлось — за настоящее время отвечает работа аргентинской художницы Ад Минолити, чей невероятно энергичный художественный стиль сочетает геометрическую абстракцию с такими традициями графики, как комикс и карикатура.
На выходе из старого города к легендарному гранд-отелю «Три короля» установлена инсталляция с политическим подтекстом — работа канадца Рона Терады, имитирующая, но не повторяющая дорожный указатель на знаменитом пропускном пункте чек-пойнт «Чарли», разделявшем Западный и Восточный Берлин. Она возвращает нас из мира художественных метафор к реалиям современного общества.
Фото: Ron Terada and the Catriona Jeffries gallery
Контраст кажущейся вечной и незыблемой тектоники старого города и ежегодно преломляющих взгляд на нее произведений современного искусства лично для меня является одним из сильнейших эмоциональных переживаний, ради которых можно и нужно каждый год возвращаться на Art Basel.
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