Доля импорта отдельных товаров в товарных ресурсах (%)

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|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Мясо и птица, включая субпродукты
|19,6
|13,4
|11
|10,5
|7,7
|Говядина, включая субпродукты
|59,1
|50,3
|43,5
|44,6
|45,1
|Свинина, включая субпродукты
|17
|12,3
|9,6
|9,9
|2
|Мясо птицы, включая субпродукты
|9,8
|5,7
|4,9
|4,5
|4,2
|Изделия колбасные
|2,4
|1,2
|1,5
|1,6
|1,6
|Масла животные
|35,7
|25,8
|24,8
|27
|17,9
|Сыры
|40,6
|23
|29,6
|27,1
|27,7
|Мука
|1
|0,6
|2,1
|1,5
|0,9
|Крупа
|0,6
|0,3
|0,2
|0,2
|0,4
|Растительные масла
|14
|17,5
|17,2
|14,8
|17,9
|Сухие молоко и сливки
|45,2
|56,4
|59,8
|54,2
|34,5