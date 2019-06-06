Как изменилась товарная структура российского импорта ($ млн)

2015 год 2018 год Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 26457 28944 Минеральные продукты 4961 4858 Продукция химической промышленности, каучук 33945 43411 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 824 1259,8 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3623 3841 Текстиль, текстильные изделия и обувь 10827 14682 Металлы, драгоценные камни и изделия из них 12319 17496 Машины, оборудование и транспортные средства 81800 112196 Прочие товары 7648 9410 Всего 182404 236098