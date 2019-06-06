Как изменилась товарная структура российского импорта ($ млн)

Комментарии
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|2015 год
|2018 год
|Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
|26457
|28944
|Минеральные продукты
|4961
|4858
|Продукция химической промышленности, каучук
|33945
|43411
|Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
|824
|1259,8
|Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
|3623
|3841
|Текстиль, текстильные изделия и обувь
|10827
|14682
|Металлы, драгоценные камни и изделия из них
|12319
|17496
|Машины, оборудование и транспортные средства
|81800
|112196
|Прочие товары
|7648
|9410
|Всего
|182404
|236098
Источник: Росстат.