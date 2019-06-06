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Как изменилась товарная структура российского импорта ($ млн)

"Деньги". Приложение от , стр. 20
2015 год 2018 год
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 26457 28944
Минеральные продукты 4961 4858
Продукция химической промышленности, каучук 33945 43411
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 824 1259,8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3623 3841
Текстиль, текстильные изделия и обувь 10827 14682
Металлы, драгоценные камни и изделия из них 12319 17496
Машины, оборудование и транспортные средства 81800 112196
Прочие товары 7648 9410
Всего 182404 236098

Источник: Росстат.



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