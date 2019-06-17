Сергей Малинкович, зампред ЦК «Коммунистов России»

Против тренда

«Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах»,— заявил один из лидеров КР Сергей Малинкович, говоря о суперпопулярном сегодня в РФ и мире сериале «Чернобыль». А все потому, что сериал — это попытка «опорочить и демонизировать образ советской власти и людей». По его словам, хронология событий описана верно, но совершенно лживым предстает «моральный климат в советском обществе». Детали клеветы не разглашаются. Но вот что интересно: сериал привлек внимание мира не только к тем далеким событиям и к угрозе повторения катастрофы, но и к советской эпохе. В зону отчуждения ЧАЭС хлынул поток туристов. Судите сами: если в марте в белорусской «зоне», где жесткие нормы пропуска и возят группами не больше 20 человек, побывало семеро, то в апреле (с выходом сериала) — 64. В украинской же, где в «зону» туроператоры завозят автобусами, счет на 400–500 человек в день. Стоит недешево — от 160 до 350 долларов за группу. «Советская действительность» тоже представлена: можно осмотреть заброшенные объекты — крупный животноводческий комплекс, завод по производству комбикормов. В маршруты входит посещение поселка Солнечный, где есть многоквартирные четырехэтажные дома, торгово-развлекательный комплекс, школа, детсад. От желающих нет отбоя. Аншлаг такой, что сценаристу сериала «Чернобыль» даже пришлось призвать всех, кто намерен побывать в «зоне», вести себя там предельно корректно. «Коммунисты России» намерены пойти еще дальше и добиться корректности и от авторов сериала?

Светлана Сухова Светлана Сухова