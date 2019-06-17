Владислав Пустовойт, академик

Вездесущая сила

Изучение гравитационных волн принесло российским физикам Государственную премию в области науки и технологий. Гравитационные волны — чрезвычайно слабые колебания пространства-времени, предсказанные еще Эйнштейном. Их обнаружение до сих пор называют главной научной сенсацией ХХI века. И россияне имеют к этому событию самое прямое отношение. Так, один из лауреатов Госпремии, академик Владислав Пустовойт, научный руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН, еще в 1961 году вместе с Михаилом Герценштейном первыми предложили использовать особое устройство — интерферометр для обнаружения гравитационных волн. Как известно, именно эта идея легла в основу работы детектора LIGO, который в 2016 году впервые в мире зафиксировал пространственную рябь. За это участникам эксперимента дали Нобелевскую премию, а вот российских ученых лишь упомянули в благодарственной речи. Важно, что помимо теории россияне придумали, как можно использовать знания о гравитационных волнах практически. В частности, сейчас под руководством академика Пустовойта разрабатывается гравитационная карта, которая позволит узнавать местоположение объекта без спутников. Не менее интересный проект — гравитационное радио, которое может стать настоящей технологической революцией, ведь эти волны могут проходить через любые препятствия и переносить информацию со скоростью света.

Елена Кудрявцева