Рыжик, кот

Поставили на лапы

Новосибирские ветеринары первыми в мире установили протезы коту на все четыре конечности. Рыжик отморозил лапы еще зимой. Зоозащитники подобрали умирающее животное на улице и отвезли в ветеринарную клинику, лапы пришлось ампутировать. Позже пациенту изготовили из титана индивидуальные протезы, имитирующие кошачьи лапы. «Сначала передние остеоинтегрируемые протезы были установлены, потом задние,— объясняет главврач клиники Наталья Уланова.— Это первый в мире кот, которому проведено протезирование четырех лап». Металлическая конструкция, которая срастается с костью, печатается на титановом 3D-принтере по результатам компьютерной томографии — технология уже запатентована новосибирскими ветеринарными хирургами. Врачи утверждают, что протезы не доставляют Рыжику боли и дискомфорта. А вот сам он то и дело норовит сбежать на улицу — сказываются дворовые привычки. «Он столько уже всего перенес, к нему все привыкли,— главврач признает, что Рыжик стал талисманом клиники, и отпускать его не хочет.— Он всегда под присмотром». История сибирского кота воодушевила и пользователей соцсетей. Граждане радуются: «Здоровья Рыжику!» Но и переживают: «Когда он носится ночью, представляете, какой топот стоит!» «Как же он теперь точит когти?» Находятся рационализаторы, которые советуют приклеить на протезы мех, чтобы удобнее было «морду умывать». Но большинство людей восторгаются: «А кот, смотрите, не комплексует! Просто живет себе дальше»

Наталья Радулова