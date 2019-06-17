Юми Исикава, писательница и актриса

Долой каблуки!

В начале была Юми Исикава — актриса, которую возмутил тот факт, что японские дамы вынуждены ходить на работу в офис на каблуках. Не потому, что сами того хотят, а потому что их обязывает жесткий дресс-код. А вместе с Исикавой было слово, точнее хештег #KuToo — симбиоз двух слов: kutsu («туфли») и kutsuu («боль»). Слово и стало делом, потому что актриса запустила на Change.org петицию о запрете такого принуждения, которая оперативно набрала свыше 20 тысяч подписей. Но это женский взгляд на проблему, а есть еще и мужской. Его представил министр здравоохранения Японии Такуми Немото, который так и заявил: требование туфель на каблуках в офисе «не выходит за грань необходимого и уместного на рабочем месте», вот разве что дамам, имеющим проблемы со здоровьем, можно дать послабление. При этом список болезней, позволяющих пренебречь офисным дресс-кодом, не прилагался. Эта реакция дает понять, сколь еще далеко японцам до американских мужчин, которые месяц назад сами надели туфли на каблуках и устроили в Сакраменто благотворительный забег Walk a Mile, дабы привлечь внимание к проблеме сексуального надругательства и домашнего насилия над женщинами. А каблук — один из давних и любимых символов угнетения, ставший таковым еще в далекие 1950-е, когда европейки добровольно шли на жертвы, лишь бы выйти замуж. Поговаривали даже, что некая фотомодель ампутировала мизинцы, чтобы ходить на шпильках в туфлях с острыми носами. Эти страшные истории, само собой, в прошлом: в наши дни на каблуках ходят исключительно по своей воле. Ну а следующим, кому предстоит убедиться в этом, станет, похоже, Минздрав Японии.

Светлана Сухова