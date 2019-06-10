Имя

У истоков сюра

Выставка «Макс Эрнст. Парижские годы» откроется 15 июня в Эрмитаже. Она представляет 20 живописных и графических работ классика сюрреализма и исследователя человеческого сознания. О себе он писал так: «Из слепого пловца, каким я был, я превратил себя в провидца. И обнаружил, что я влюбляюсь в то, что вижу, и хочу идентифицировать себя с виденным мною. Так рождались работы и образы самого себя». Работы на выставке относятся к «французскому периоду» художника, когда он переходил от эстетики дада к сюрреализму и отказывался от авангардных экспериментов. Работы Макса Эрнста, представленные в Эрмитаже,— из частных собраний и показываются в России впервые. Одновременно в Главном штабе проходит выставка книг Макса Эрнста.

Фигура

Кукольный Гари

Сцена из спектакля «R.A.G.E», режиссер Рафаэль Наварро Фото: © Vincent Muteau

На сцене театра «Школа драматического искусства» 13 июня состоится премьера спектакля «R.A.G.E» в постановке театральной компании «Ангелы на потолке». Один из самых модных современных французских кукольных театров обратился к фигуре знаменитого писателя Ромена Гари, о жизни, творчестве и путешествиях которого актеры рассказывают на языке театра марионеток. Режиссер Рафаэль Наварро сознательно обращает внимание зрителей на подноготную технического процесса создания спектакля, где переплелись различные механизмы, веревки и ткани под аккомпанемент живых шумовых установок. По его замыслу, только в этом случае спектакль приподнимается над реальностью, как любил поступать и сам Гари.

Голос

Фото: Michael Kovac / Getty Images

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Премьера

Рыцарь на все времена

Сцена из оперы Вагнера «Тангейзер» в постановке Вячеслава Стародубцева Фото: Валентин Барановский / Мариинский театр

На сцене Концертного зала Мариинского театра 16 июня состоится премьера оперы Вагнера «Тангейзер». Для постановки оперы о рыцаре-поэте была выбрана самая ранняя редакция, в которой она впервые прозвучала в Дрездене в 1845 году. По словам режиссера-постановщика Вячеслава Стародубцева, главного режиссера Новосибирского академического театра оперы и балета, при подготовке спектакля особый акцент был сделан на том, чтобы наполнить средневековую легенду, вдохновившую немецкого композитора, переживаниями, близкими современным зрителям. «Мне хотелось сделать спектакль таким, чтобы при любых костюмах и сценографии он оставался актуальным»,— подчеркнул режиссер.

Раритеты

Град на Туле

Книга Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии». Венеция. 1550 год Фото: Предоставлено ГИМ

В Историческом музее открылась выставка, посвященная 500-летию Тульского кремля, с которого началось укрепление южных границ России от крымского хана. Об этом, в частности, свидетельствует Никоновская летопись, представленная на выставке. Другой уникальный документ, который можно увидеть на выставке,— список XV века с Договорной грамоты 1381 года, в которой значится переход под московское управление «места Тула», расположенного «на Рязанской стороне». На этой территории полтора столетия спустя после Куликовской битвы и будет воздвигнут Тульский кремль — «град камен на Туле». Также среди экспонатов боевые знамена, оружие, документы и карты.

Вещь

Фото: Предоставлено ГИМ

«Водоноска» (Императорский фарфоровый завод, 1810-е годы, С.С. Пименов) и еще около 200 произведений русских фарфоровых и фаянсовых заводов собраны на выставке «Русская фарфоровая скульптура конца XVIII — начала XX века» в Историческом музее.

Анонсы

10.06

В Мультимедиа Арт музее выставка Beauty представит портреты работы французского фотографа Жан-Батиста Уина.

11.06

В Русском музее открыта выставка «Косторез Яков Серяков. К 200-летию со дня рождения».

12.06

На сцене Театра им. Моссовета состоится спектакль «Вечное движение жизни» в постановке труппы «Ледженд Лин Данс Тиэтр» (Тайбэй).

13.06

В Центре документального кино стартует фестиваль немецкого кино Blick.

14.06

В театре Мариинский-2 состоится премьера оперы Джакомо Пуччини «Девушка с Запада».

15.06

Фото: El Deseo S.A.

В широком прокате — драма «Боль и слава» от режиссера Педро Альмодовара, лауреата Каннского фестиваля.