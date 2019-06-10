Тимур Юнусов, рэпер

Шорты раздора

Рэпер Тимати и торговая сеть «Армия России» (принадлежит ОАО «Военторг») вошли в деловые отношения с целью подогреть интерес молодежи к Вооруженным силам и заработать при этом на реализации специально созданной коллекции одежды. Премьерный показ того, что в итоге получилось, прошел недавно на уникальной площадке — в Национальном центре управления обороны. Были представлены куртки, штаны, футболки, худи, кепки, шорты (для мужчин, женщин и детей) и даже комбинезон для грудничков. На всех предметах атрибуты армейской торговой сети различным образом соседствуют с названием компаний Тимати Blackstar (сеть бургерных и продюсерский центр). Симбиоз гармоничный и дает простор креативу: вариантов поженить в представленном ассортименте армейскую символику с бургерной не счесть. Рэпер объявил, что линейку одежды он придумывал для «молодых, модных и дерзких… Кто надевает — тот представляет армию России, ее силу, нашу мощь». Тем, кто «молодой и дерзкий», предлагается раскошелиться: куртка стоит 13 тысяч рублей, шорты — 5 и т.д.

Все бы ничего, но пользователи соцсетей подметили досадную деталь: похожие кроем до степени смешения шорты в китайском интернет-магазине уходят даже немолодым и недерзким всего за 800 рублей. Тимати на обвинения в плагиате отреагировал матом: «Писать **** (ерунду) в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества — увы, немногие». Не стоило владельцу сети бургерных материть блогеров: ему тут же припомнили, что в армии, от которой он нынче кормится, шоумен не служил и, более того, 10 лет назад буквально плюнул в нынешний колодец, заявив: «Уж лучше у меня будет в документах написано, что я психически неуравновешен, чем я буду служить в армии и попусту тратить свое время». Реакция на скандал партнеров рэпера из «Армии России» пока неизвестна…

Наталия Нехлебова