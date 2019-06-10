Данил Лысенко, прыгун в высоту

Неявка с повинной

Когда прошлым летом лыжная федерация дисквалифицировала на четыре года Полину Ковалеву, трижды за год пропустившую допинг-пробы, комментаторы только диву давались: как же так можно было подставиться? Ведь общеизвестно, что неоднократная неявка на анализы карается по всей строгости антидопинговых норм, а к российским спортсменам отношение особо настороженное и никаких поблажек не будет. Общий вывод был единодушным: случилась глупая небрежность, дорого стоившая, и потому многим экспертам верилось, что неповторимая. Ошиблись. Пример оказался заразительным. На сей раз и за то же самое от соревнований отстранен прыгун в высоту Данил Лысенко. Этот молодой (21 год) башкирский спортсмен, имевший лучший результат мирового сезона (2,40 метра) лишен права выступать на чемпионате Европы в Берлине, потому что так же, как и Ковалева, трижды не явился на допинг-пробы. «Мистер Лысенко не предоставил информацию о своем местонахождении, как того требуют антидопинговые правила ИААФ, и не был доступен для внесоревновательного тестирования»,— говорится в официальном релизе. Лысенко в ответ на такое обвинение смиренно ответил: «Я страшно расстроен, что сказать? Сам виноват. Да, относился к заполнению системы ADAMS, так скажем, поверхностно. Это моя халатность». То ли халатность, то ли неявка с повинной, теперь важно другое: это дорого обходится отечественному спорту — в два, а то и в четыре года дисквалификации. Уже заговорили о том, что «кейс Лысенко» может стоить путевки на ближайшую Олимпиаду (в Токио) всей российской легкой атлетике. Остается только надеяться: лишь бы пронесло…

Светлана Сухова