Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, как набирала популярность АКП в Америке и какая марка первой стала продавать машины с новой опцией.

Если верить компании «Автостат», почти 60% автомобилей, проданных в России с января по март этого года, имели автоматическую коробку передач. Хотя, если быть точнее, 45,6% пришлось на «чистые» автоматы, 7,7% — на вариаторы и 3% — на роботизированные коробки. По сравнению с первым кварталом прошлого года, спрос на машины, в которых не надо дергать за ручку, вырос на 4%. Ничего удивительного в этом нет, хотя можно порассуждать на тему, почему это происходит только сегодня.

В 1940 году американская компания Oldsmobile начала прием заказов на автомобили, у которых за дополнительные деньги могла быть установлена автоматическая трансмиссия Hydrа-Мatic. Хотя с технической точки зрения это была не совсем та трансмиссия, которую мы привыкли называть автоматом. Она не имела гидротрансформатора. В ней использовалась гидромуфта — по сути, автоматическое сцепление. Тем не менее, ее четыре передачи переключались автоматически. За 1940 модельный год, пока Oldsmobile был монополистом по продаже автоматов, он выпустил около 60 тыс. автомобилей с АКП. Обычно новинки получают покупатели самых дорогих автомобилей, так что в данном случае ее должен был бы получить Cadillac, но внедрение такой сложной технологии могло сопровождаться проблемами, и концерн General Motors решил не рисковать репутацией флагманской марки, если бы что-то пошло бы не так. Но рынок хорошо принял новинку, и в 1941 модельном году такая опция появилась и у Cadillac. Несмотря на то, что опция увеличила цену машины на 10%, спрос был велик.

К февралю 1942 года, когда производство легковых автомобилей в США было запрещено, новую коробку выбирали около 30% покупателей Cadillac и примерно 45% Oldsmobile. Сегодня в Америке трудно найти водителя, умеющего управляться с механической коробкой. Со временем то же самое неминуемо произойдет и у нас в стране.