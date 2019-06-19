«Остров привлекает туристов своими пляжами и тишиной»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о нескольких островах в Германии, которые очаруют любого туриста.

Однажды я уже рассказывал об острове Зюльт, который имеет несколько приставок «самый» и часто упоминается, как «немецкая Ривьера». Однако Зюльт — это далеко не все острова Германии, по соседству находятся еще несколько. Например, остров Фер. Его называют еще «зеленым островов» или «фризскими Карибами». Главное здесь — конечно же, природа, особенно интересны пляжи с белоснежным песком, дюны и ваттовые поля — территории, которые обнажаются во время отлива. Местные поля даже занесены в список наследия ЮНЕСКО. Плюс, характерные для фризских островов домики, церкви, мельницы, которые радуют и глаз, и душу.

Волшебная кухня — это отдельная история так же, как и культурная программа: в год здесь проходит более 8 тыс. мероприятий разного масштаба.

Теперь остров Вангероге, он, по-моему, южнее Фера. «Бог создал время, но он ничего не сказал про спешку», — это высказывание можно прочитать на пирсе, и оно полностью характеризует образ жизни острова. И, впрямь, зачем куда-то торопиться, если площадь Вангероге — всего 5 кв. км, а пересечь его можно за десять минут пешком? Что интересно, на острове есть своя узкоколейная железная дорога, а вот автомобилей нет совсем, что и определяет абсолютно неспешный ритм жизни.

Но авто здесь ни к чему: остров привлекает туристов, прежде всего, своими пляжами и тишиной — здесь понравится орнитологам, собирателям янтаря, любителям ходьбы и какого-то домашнего уюта. Мы еще вернемся к Фризским островам. Хотя приезжих в этом северном раю жалуют не особо. Но нам-то не привыкать.