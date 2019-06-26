Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о том, какие тренды обозначил проходящий в Барселоне Мобильный конгресс.

Нынешний Мобильный конгресс в Барселоне можно пафосно, но совершенно справедливо, назвать колыбелью потребительского 5G. Потребительского, потому что, кроме разговоров о задачах бизнеса, промышленном интернете вещей, бесчисленных прогнозов и тому подобного, вендоры представили обычные «гражданские» смартфоны с поддержкой нового стандарта связи. Модели с гордой маркировкой 5G появились у Oppo, Xiaomi, Samsung, Huawei, LG, ZTE и Sony.

Свой статус аппараты заслужили пока в основном только благодаря чипсетам, поддерживающим 5G. Не у всех смартфонов есть финальное программное обеспечение, а про инфраструктуру и практичные сценарии лучше вообще не заикаться. Тем более это забота не столько вендоров, сколько операторов. Последние уже сейчас, превозмогая невзгоды рынка и закона, тратят около $160 млрд ежегодно на расширение и модернизацию мировых сетей, сообщает Mobile Economy. Зато за следующие пятнадцать лет 5G принесет мировой экономике больше $2 трлн, прогнозируют те же исследователи. При этом самыми доходными секторами в этом случае станут промышленность, коммунальные услуги и финансовые сервисы. Мобильная связь в этом плане будет не самой эффективной. Это легко объяснить с помощью цифр. Ожидаемое глобальное количество 5G подключений к 2025 году составит всего15%. Для отдельных регионов прогнозы, конечно, разнятся. К примеру, для Европы этот показатель составляет уже 30%.

Но даже если дать волю фантазии и представить, что и сети готовы, и новейшие рабочие смартфоны есть почти у всех, все равно останется еще одна нерешенная проблема — люди слабо представляют, что такое 5G. Для большинства пользователей, опрошенных Ассоциацией GSM, новое поколение связи обозначает увеличение скорости передачи данных и зоны покрытия. Четверть же респондентов признались, что понятия не имеют, чего ждать от 5G.

Тем не менее, эра 5G для пользователей начнется именно с устройств, представленных на Мобильном конгрессе 2019 года.