Семь раз отмерь: как 3D-моделирование помогает достигнуть лучшего результата в стоматологии
Завлабораторией «Лады-Эстет» Никита Власов о цифровой стоматологии и хирургических шаблонах
Стоматология развивается семимильными шагами. Сегодня 3D-моделирование помогает решать задачи в различных областях — от создания модели будущего прикуса до изготовления хирургических шаблонов. И если раньше человек, обращаясь в стоматологию, вынужден был пройти целый круг специалистов (от стоматолога-терапевта — к хирургу, от хирурга — к ортопеду и обратно), то сейчас, благодаря современным технологиям, пациенту достаточно посетить специалиста один раз.
О том, что это такое цифровая стоматология и как 3D-моделирование помогает избежать ошибок при протезировании, мы поговорили с заведующим зуботехнической лабораторией центра стоматологии и имплантации «Лада-Эстет» Никитой Власовым.
Работа над созданием идеальной улыбки начинается с первого визита.Комментарии
Благодаря 3D-моделированию специалисты работают не вслепую — они тщательно планируют каждый свой шаг
«В нашей программе имеется библиотека всех мировых имплантатов, от премиум-класса до эконом-сегмента. Так что мы можем учитывать и физиологические особенности, и финансовое состояние пациентов. Мы обращаем внимание на положение соседних зубов, анализируем, насколько устойчив будет имплантат, тщательно выверяем его положение в челюсти»,— отмечает Никита Власов.
«Подготовка к любому вмешательству идет с учетом рекомендаций всех специалистов — приглашается ортопед, который оценивает положение ортопедической конструкции, и хирург, который будет проводить операцию. Таким образом мы получаем максимально прогнозируемый результат»,— говорит представитель центра стоматологии и имплантации «Лада-Эстет».
Сегодня в зуботехническую лабораторию «Лада-Эстет» обращаются не только местные клиники, но и стоматологии из Татарстана и Башкирии
В среднем, от первого приема до операции проходит около пяти рабочих дней. Однако при необходимости срок можно сократить до трех — специалисты клиники готовы идти навстречу пациентам. Центр стоматологии и имплантации «Лада-Эстет» — первая стоматология в Удмуртии, которая начала активно применять 3D-моделирование
Зуботехническая лаборатория центра стоматологии и имплантации Лада-Эстет
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«Пациент попадает на консультацию к доктору (чаще всего это врач стоматолог-ортопед), который обговаривает с ним будущую конструкцию. После этого врач снимает слепки челюстей пациента, делает снимки и компьютерную томографию. Далее всю эту информацию передает в цифровую лабораторию,— рассказывает Никита Власов. — Мы подгружаем все полученные данные, изучаем их и просчитываем, какие именно работы предстоит выполнить. Так создается для каждого пациента индивидуальный проект».
В процессе учитывается множество нюансов: объем костных тканей, состояние десен, положение прикуса, артикуляция, движение челюсти. Все это в дальнейшем позволяет подобрать тип ортопедической конструкции и с точностью до миллиметра рассчитать, как именно должен стоять новый зуб во рту пациента. Задача — установить не просто имплантат с красивой коронкой, имитирующей натуральный зуб, а протез, который прослужит пациенту долгие годы и с которым пациенту будет комфортно.
Только после того, как специалисты полностью проанализировали все полученные данные, они переходят к подбору и установке имплантатов — сначала в самой программе.
После этого готовятся временные (провизорные) коронки, которые позволяют пациенту проверить, насколько ему удобно с новыми зубами.
«Подготовка к любому вмешательству идет с учетом рекомендаций всех специалистов — приглашается ортопед, который оценивает положение ортопедической конструкции, и хирург, который будет проводить операцию. Таким образом мы получаем максимально прогнозируемый результат»,— говорит представитель центра стоматологии и имплантации «Лада-Эстет».
После того, как все работы спланированы, пациент вновь приглашается на прием.
«Мы объясняем, почему в данной проектной ситуации необходимо сделать те или иные процедуры. Обязательно показываем все модели, чтобы продемонстрировать, как именно будет вести себя будущий протез»,— продолжает доктор.
Отметим, что сами операции также спланированы до деталей — в стоматологии «Лада-Эстет» активно используются хирургические шаблоны. Это специальные насадки с отверстиями, позволяющими врачу определить правильное нахождение имплантата. Эти шаблоны изготавливаются с помощью 3D-принтера индивидуально для каждого пациента. Они повышают точность установки имплантатов в несколько раз и ускоряют саму операцию.
«Благодаря тщательному планированию и использованию шаблонов операция проходит на 30-40% быстрее, чем раньше. Доктору практически не нужно искать положение имплантатов — он может сразу приступать к работе»,— рассказывает Никита Власов.
«Самое важное в протезировании — это системный подход и работа команды. В нашей стоматологии каждый отдел профессионально выполняет свою функцию, — отмечает Никита Власов. — Цифровая ориентальная лаборатория занимается планированием — мы несем ответственность за подготовку и изготовление ортопедических конструкций. Врач-ортопед несет ответственность перед нами за полный сбор и передачу качественных данных о пациенте. А хирург за то, чтобы провести операцию на высочайшем уровне. То есть все выстроено поэтапно и по грамотной логистике, от специалиста к специалисту. Как игра в футбол или хоккей, где результатом слаженной игры команды является попадание в ворота. Стоматология "Лада-Эстет" — это сплоченная команда профессионалов, в качестве работы которых можно быть уверенным».
Телефон 400-600
Сайт lada-estet.ru