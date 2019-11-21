Семь раз отмерь: как 3D-моделирование помогает достигнуть лучшего результата в стоматологии

О том, что это такое цифровая стоматология и как 3D-моделирование помогает избежать ошибок при протезировании, мы поговорили с заведующим зуботехнической лабораторией центра стоматологии и имплантации «Лада-Эстет» Никитой Власовым.

Стоматология развивается семимильными шагами. Сегодня 3D-моделирование помогает решать задачи в различных областях — от создания модели будущего прикуса до изготовления хирургических шаблонов. И если раньше человек, обращаясь в стоматологию, вынужден был пройти целый круг специалистов (от стоматолога-терапевта — к хирургу, от хирурга — к ортопеду и обратно), то сейчас, благодаря современным технологиям, пациенту достаточно посетить специалиста один раз.

Работа над созданием идеальной улыбки начинается с первого визита.

«Пациент попадает на консультацию к доктору (чаще всего это врач стоматолог-ортопед), который обговаривает с ним будущую конструкцию. После этого врач снимает слепки челюстей пациента, делает снимки и компьютерную томографию. Далее всю эту информацию передает в цифровую лабораторию,— рассказывает Никита Власов. — Мы подгружаем все полученные данные, изучаем их и просчитываем, какие именно работы предстоит выполнить. Так создается для каждого пациента индивидуальный проект».

В процессе учитывается множество нюансов: объем костных тканей, состояние десен, положение прикуса, артикуляция, движение челюсти. Все это в дальнейшем позволяет подобрать тип ортопедической конструкции и с точностью до миллиметра рассчитать, как именно должен стоять новый зуб во рту пациента. Задача — установить не просто имплантат с красивой коронкой, имитирующей натуральный зуб, а протез, который прослужит пациенту долгие годы и с которым пациенту будет комфортно.

Благодаря 3D-моделированию специалисты работают не вслепую — они тщательно планируют каждый свой шаг

Только после того, как специалисты полностью проанализировали все полученные данные, они переходят к подбору и установке имплантатов — сначала в самой программе.

«В нашей программе имеется библиотека всех мировых имплантатов, от премиум-класса до эконом-сегмента. Так что мы можем учитывать и физиологические особенности, и финансовое состояние пациентов. Мы обращаем внимание на положение соседних зубов, анализируем, насколько устойчив будет имплантат, тщательно выверяем его положение в челюсти»,— отмечает Никита Власов.

После этого готовятся временные (провизорные) коронки, которые позволяют пациенту проверить, насколько ему удобно с новыми зубами.«Подготовка к любому вмешательству идет с учетом рекомендаций всех специалистов — приглашается ортопед, который оценивает положение ортопедической конструкции, и хирург, который будет проводить операцию. Таким образом мы получаем максимально прогнозируемый результат»,— говорит представитель центра стоматологии и имплантации «Лада-Эстет».

Сегодня в зуботехническую лабораторию «Лада-Эстет» обращаются не только местные клиники, но и стоматологии из Татарстана и Башкирии

После того, как все работы спланированы, пациент вновь приглашается на прием.

«Мы объясняем, почему в данной проектной ситуации необходимо сделать те или иные процедуры. Обязательно показываем все модели, чтобы продемонстрировать, как именно будет вести себя будущий протез»,— продолжает доктор.

В среднем, от первого приема до операции проходит около пяти рабочих дней. Однако при необходимости срок можно сократить до трех — специалисты клиники готовы идти навстречу пациентам.

Отметим, что сами операции также спланированы до деталей — в стоматологии «Лада-Эстет» активно используются хирургические шаблоны. Это специальные насадки с отверстиями, позволяющими врачу определить правильное нахождение имплантата. Эти шаблоны изготавливаются с помощью 3D-принтера индивидуально для каждого пациента. Они повышают точность установки имплантатов в несколько раз и ускоряют саму операцию.

«Благодаря тщательному планированию и использованию шаблонов операция проходит на 30-40% быстрее, чем раньше. Доктору практически не нужно искать положение имплантатов — он может сразу приступать к работе»,— рассказывает Никита Власов.

Центр стоматологии и имплантации «Лада-Эстет» — первая стоматология в Удмуртии, которая начала активно применять 3D-моделирование

«Самое важное в протезировании — это системный подход и работа команды. В нашей стоматологии каждый отдел профессионально выполняет свою функцию, — отмечает Никита Власов. — Цифровая ориентальная лаборатория занимается планированием — мы несем ответственность за подготовку и изготовление ортопедических конструкций. Врач-ортопед несет ответственность перед нами за полный сбор и передачу качественных данных о пациенте. А хирург за то, чтобы провести операцию на высочайшем уровне. То есть все выстроено поэтапно и по грамотной логистике, от специалиста к специалисту. Как игра в футбол или хоккей, где результатом слаженной игры команды является попадание в ворота. Стоматология "Лада-Эстет" — это сплоченная команда профессионалов, в качестве работы которых можно быть уверенным».

400-600