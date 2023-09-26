Гиганты на воде
10 самых больших круизных лайнеров
26 сентября 1934 года на воду в Глазго был спущен океанский лайнер RMS Queen Mary, ставший первым судном водоизмещением более 75 тыс. тонн. Изначально судно было предназначено для перевозки пассажиров через Атлантику, однако во время Второй мировой войны лайнер превратился в военный транспорт, переправлявший солдат из Австралии и Америки в Европу и обратно. Всего на нем перевезли около 1,5 млн солдат. Самые крупные океанские лайнеры современности — в фотогалерее «Ъ».
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