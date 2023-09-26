Гиганты на воде

26 сентября 1934 года на воду в Глазго был спущен океанский лайнер RMS Queen Mary, ставший первым судном водоизмещением более 75 тыс. тонн. Изначально судно было предназначено для перевозки пассажиров через Атлантику, однако во время Второй мировой войны лайнер превратился в военный транспорт, переправлявший солдат из Австралии и Америки в Европу и обратно. Всего на нем перевезли около 1,5 млн солдат. Самые крупные океанские лайнеры современности — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография RMS Queen Mary. Судно было названо в честь королевы Великобритании Марии Текской — супруги Георга V. В годы Второй Мировой лайнер перекрасили, и он получил прозвище «Серый призрак». Последний рейс лайнер совершил в 1967 году, после чего стал отелем на воде в городе Лонг-Бич (США). Длина судна — 310,7 м, водоизмещение — 81,2 тыс. тонн Фото: AP / Sid Beadel Лайнер Harmony of the Seas является самым крупным круизным судном из используемых в настоящее время. Его длина — 362 м, а водоизмещение — 227,5 тыс. тонн. В мае 2016 года был спущен на воду Фото: Reuters В 2014 году на воду был спущен круизный корабль Quantum of the Seas. На нем были впервые представлены каюты с «виртуальными балконами»: в режиме реального времени на экранах, заменяющих окна, отражается все, что происходит за бортом. Длина судна — 348 м, водоизмещение — 167,8 тыс. тонн Фото: AP / Petros Giannakouris Лайнер Oasis of the Seas, строительство которого анонсировалось лозунгом «Мы строим невероятное», был спущен на воду в 2008 году. Длина судна — 360 м, водоизмещение — 225 тыс. тонн. Лайнер известен своим садом, в котором представлено 12 тыс. растений Фото: AP Allure of the Seas — брат-близнец Oasis of the Seas. Считается, что этот лайнер длиннее последнего на 5 см (365 м), однако специалисты не исключают, что это связано лишь с разницей температуры во время измерения судов Фото: AP Круизное судно Norwegian Epic вышло в свой первый рейс в 2010 году. Особенностью лайнера длиной 330 м стали одноместные каюты Studios, рассчитанные на пассажиров, предпочитающих отдыхать в одиночестве Фото: Reuters Лайнер Queen Mary 2 был введен в эксплуатацию в 2004 году и назван в честь своего предшественника. В 2007 году попал в Книгу рекордов Гиннесса (кругосветное путешествие самого большого корабля) Фото: Reuters Independence of the Seas был спущен на воду в 2008 году. Известен тем, что на нем находится Королевский променад — прогулочная дорожка протяженностью 136 м с ресторанами и магазинами. У судна есть близнецы — лайнеры Freedom of the Seas и Liberty of the Seas Фото: Brian Clayton / flickr Norwegian Breakaway вышел в свой первый рейс в 2013 году. Корпус лайнера расписан в мультипликационном стиле нью-йоркским художником Питером Максом. В 2014 году был спущен на воду его близнец Norwegian Getaway, а в 2015 году их модифицированная версия — Norwegian Escape. Все три лайнера расписаны художниками Фото: Reuters В 2014 году на воду был спущен лайнер Britannia. Крестной матерью судна стала королева Великобритании Елизавета II, а сам лайнер был назван в честь ее бывшей яхты Фото: John Hughes / flickr.com Следующая фотография 1 / 10 RMS Queen Mary. Судно было названо в честь королевы Великобритании Марии Текской — супруги Георга V. В годы Второй Мировой лайнер перекрасили, и он получил прозвище «Серый призрак». Последний рейс лайнер совершил в 1967 году, после чего стал отелем на воде в городе Лонг-Бич (США). Длина судна — 310,7 м, водоизмещение — 81,2 тыс. тонн Фото: AP / Sid Beadel Лайнер Harmony of the Seas является самым крупным круизным судном из используемых в настоящее время. Его длина — 362 м, а водоизмещение — 227,5 тыс. тонн. В мае 2016 года был спущен на воду Фото: Reuters В 2014 году на воду был спущен круизный корабль Quantum of the Seas. На нем были впервые представлены каюты с «виртуальными балконами»: в режиме реального времени на экранах, заменяющих окна, отражается все, что происходит за бортом. Длина судна — 348 м, водоизмещение — 167,8 тыс. тонн Фото: AP / Petros Giannakouris Лайнер Oasis of the Seas, строительство которого анонсировалось лозунгом «Мы строим невероятное», был спущен на воду в 2008 году. Длина судна — 360 м, водоизмещение — 225 тыс. тонн. Лайнер известен своим садом, в котором представлено 12 тыс. растений Фото: AP Allure of the Seas — брат-близнец Oasis of the Seas. Считается, что этот лайнер длиннее последнего на 5 см (365 м), однако специалисты не исключают, что это связано лишь с разницей температуры во время измерения судов Фото: AP Круизное судно Norwegian Epic вышло в свой первый рейс в 2010 году. Особенностью лайнера длиной 330 м стали одноместные каюты Studios, рассчитанные на пассажиров, предпочитающих отдыхать в одиночестве Фото: Reuters Лайнер Queen Mary 2 был введен в эксплуатацию в 2004 году и назван в честь своего предшественника. В 2007 году попал в Книгу рекордов Гиннесса (кругосветное путешествие самого большого корабля) Фото: Reuters Independence of the Seas был спущен на воду в 2008 году. Известен тем, что на нем находится Королевский променад — прогулочная дорожка протяженностью 136 м с ресторанами и магазинами. У судна есть близнецы — лайнеры Freedom of the Seas и Liberty of the Seas Фото: Brian Clayton / flickr Norwegian Breakaway вышел в свой первый рейс в 2013 году. Корпус лайнера расписан в мультипликационном стиле нью-йоркским художником Питером Максом. В 2014 году был спущен на воду его близнец Norwegian Getaway, а в 2015 году их модифицированная версия — Norwegian Escape. Все три лайнера расписаны художниками Фото: Reuters В 2014 году на воду был спущен лайнер Britannia. Крестной матерью судна стала королева Великобритании Елизавета II, а сам лайнер был назван в честь ее бывшей яхты Фото: John Hughes / flickr.com