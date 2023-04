В 2004 году Роберт Дауни-младший выпустил альбом «The Futurist» с песнями собственного сочинения и исполнения, который заслужил теплые отзывы критиков. Также он записал несколько песен для рождественского альбома «For Once In My Life» (вышел в 2007) совместно с Вондой Шепард

Фото: AP / Chris Pizzello