В начале музыкальной карьеры Джо Кокер не исполнял собственные песни, а делал кавер-версии на хиты знаменитых исполнителей. Первое крупное выступление Кокера состоялось в 1963 году на сцене Шеффилдского сити-холла «на разогреве» у группы Rolling Stones. Спустя три года артист собрал новую группу Grease Band, по-прежнему играя афроамериканский ритм-н-блюз и соул. В 1968 году он записал кавер-версию песни группы Beatles «With a Little Help from My Friends», которая стала хитом и быстро достигла вершины британского хит-парада

Фото: AP