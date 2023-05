4 мая поклонники фантастической саги Джорджа Лукаса отмечают День «Звездных войн». Дата выбрана из-за ставшей знаменитой цитаты из фильма «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой сила»), что созвучно фразе «May the fourth be with you» (где fourth — четвертый, а May — май). Фанаты космической киноэпопеи — в фотогалерее «Ъ».

Нью-Йорк, США. Фанат в костюме Дарта Вейдера на Таймс-сквер перед премьерой «Возвращения джедая», 1983 год Фото: AP / Dave Pickoff Сильмар, США. Мужчина в гриме Дарта Мола покупает билеты на фильм «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», 1999 год Фото: Reuters Сан-Франциско, США. Костюм Чубакки на премьере одной из частей фильма «Атака клонов», 2001 год Фото: Reuters Индианаполис, США. Поклонники фильма в костюмах принцессы Леи и Хана Соло, 2005 год Фото: AP / Darron Cummings Детройт, США. Персонажи «Звездных войн» на бейсбольном матче между «Детройт Тайгерс» и «Канзас-Сити Роялс», 2013 год Фото: AP / Carlos Osorio Бангкок, Таиланд. Поклонники «Звездных войн» в костюмах штурмовиков на благотворительной акции сдают кровь, 2014 год Фото: AP / Sakchai Lalit Сан-Франциско. Занятия по бою на джедайских мечах, 2013 год Фото: AP / Jeff Chiu Лос-Анджелес, США. Фанатки саги в костюмах принцессы Леи на международном фестивале Star Wars Celebration, 2007 год Фото: Reuters / Mario Anzuoni Сан-Диего, США. Фанаты в костюмах штурмовика и Дарта Вейдера, 2010 год Фото: Reuters / Mike Blake Киев, Украина. Бывший кандидат от Интернет-партии Украины Дарт Вейдер, 2014 год Фото: Reuters / Alex Kuzmin Тунис. Ребенок с игрушечным световым мечом на празднике «Звездных войн», 2014 год Фото: Reuters / Zoubeir Souissi Сан-Диего. Мужчина в костюме таскена на Международной конвенции Comic-Con, 2012 год Фото: Reuters / Mario Anzuoni Тиба, Япония. Экспозиция разноцветных шлемов Дарта Вейдера в выставочном центре Makuhari Messe, 2008 год Фото: Reuters / Issei Kato Лос-Анджелес. Официанты в костюмах штурмовиков раздают поклонникам саги бургеры перед премьерой очередной части киноэпопеи — «Звездные войны: Последние джедаи», 2017 год Фото: Casey Rodgers / Invision / AP Лондон, Великобритания. Принцы Уильям (слева) и Гарри (в центре) на премьере фильма «Звездные войны: Последние джедаи» в Альберт-холле, 2017 год Фото: Reuters / Hannah McKay Лос-Анджелес. Поклонница саги ожидает вместе с другими фанатами в кинотеатре «Китайский театр TCL» показа фильма «Звездные войны: Последние джедаи», 2017 год Фото: Chris Pizzello / AP Лос-Анджелес. Фанаты сражаются на световых мечах, 2017 год Фото: Chris Pizzello / Invision / AP Мехико, Мексика. Косплееры участвуют в параде «Звездных войн», 2022 год Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters Малабон, Филиппины. Мужчина в костюме Дарта Вейдера передает гуманитарную помощь жителям квартала на воде Artex Compound, 2020 год Фото: Eloisa Lopez / Reuters Цинциннати, США. Фанаты местного футбольного клуба, одетые как Джава (слева) и таскенский рейдер из вселенной «Звездных войн», перед матчем против «Торонто» на стадионе TQL, 2022 год Фото: Aaron Doster / USA TODAY Sports / Reuters Нью-Йорк. 