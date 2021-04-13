День в истории: 13 апреля

Наводнение в Чикаго, указ о создании Русского музея в Санкт-Петербурге, найденные в Катынском лесу массовые захоронения польских офицеров и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее '“Ъ”.
Наводнение в Чикаго, указ о создании Русского музея в Санкт-Петербурге, найденные в Катынском лесу массовые захоронения польских офицеров и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее '“Ъ”.
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