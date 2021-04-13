13 апреля, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

7
1943 год. Берлинское радио сообщило о найденных в Катынском лесу массовых захоронениях польских офицеров. При этом подчеркивалось, что Катынский расстрел был проведен органами НКВД весной 1940 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

День в истории: 13 апреля

от

Наводнение в Чикаго, указ о создании Русского музея в Санкт-Петербурге, найденные в Катынском лесу массовые захоронения польских офицеров и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее '“Ъ”.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя