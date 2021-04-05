05 апреля, понедельник
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1943 год. У берегов Бразилии рыбаками был подобран английский моряк Пун Лим, находившийся в океане на плоту рекордное время — 133 дня

Фото: AP

День в истории: 5 апреля

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Вынесение смертного приговора Джулиусу и Этель Розенбергам, самоубийство Курта Кобейна, начало военной операции США против Кубы и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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