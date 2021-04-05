День в истории: 5 апреля

Вынесение смертного приговора Джулиусу и Этель Розенбергам, самоубийство Курта Кобейна, начало военной операции США против Кубы и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Вынесение смертного приговора Джулиусу и Этель Розенбергам, самоубийство Курта Кобейна, начало военной операции США против Кубы и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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