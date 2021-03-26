День в истории: 26 марта

Досрочные выборы президента России, взятие американской армией японского острова Иводзима, открытие памятника Ивану Сусанину и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Досрочные выборы президента России, взятие американской армией японского острова Иводзима, открытие памятника Ивану Сусанину и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
просмотров: 497975
просмотров: 462409
просмотров: 248060
просмотров: 142762
просмотров: 123932