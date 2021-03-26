26 марта, пятница
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1851 год. В Костроме открыт памятник Ивану Сусанину

Фото: Wikipedia

День в истории: 26 марта

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Досрочные выборы президента России, взятие американской армией японского острова Иводзима, открытие памятника Ивану Сусанину и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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