День в истории: 19 марта

Авиакатастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону, завершение строительства Шуховской башни в Москве, первое заседание Европарламента и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Авиакатастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону, завершение строительства Шуховской башни в Москве, первое заседание Европарламента и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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