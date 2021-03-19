19 марта, пятница
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1922 год. Завершено строительство 160-метровой Шуховской башни в Москве

Фото: Фонд "Шуховская башня"

День в истории: 19 марта

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Авиакатастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону, завершение строительства Шуховской башни в Москве, первое заседание Европарламента и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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