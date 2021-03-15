15 марта, понедельник
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1917 год. Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

День в истории: 15 марта

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Присяга Михаила Горбачева в качестве президента СССР, лишение Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича советского гражданства, отречение от престола Николая II и другие события, которыми запомнился этот день в истории, — в фотогалерее “Ъ”.


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